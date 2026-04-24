Rio Branco libera R$ 2,9 milhões para obras, educação e saneamento

A prefeitura de Rio Branco oficializou a abertura de mais de R$ 2,9 milhões em créditos suplementares no orçamento de 2026, autorizados por uma série de decretos publicados no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta sexta-feira (24).

Os recurcos serão destinados principalmente a obras de infraestrutura, melhorias urbanas, saneamento básico e ações na área da educação.

As medidas foram assinadas pelo prefeito Alysson Bestene e detalham como o município pretende redistribuir valores já disponíveis em caixa ou oriundos de transferências da União.

Na prática, o crédito suplementar é um mecanismo que permite ampliar o orçamento de determinadas áreas ao longo do ano, sem a necessidade de criar novas receitas, utilizando principalmente sobras financeiras de exercícios anteriores.

Entre os destaques, está o investimento de R$ 1,44 milhão voltado à pavimentação de vias urbanas. Esse é o maior valor liberado no pacote e deve impactar diretamente bairros que enfrentam problemas históricos com ruas sem asfalto ou em condições precárias. A maior parte desse montante vem de transferências federais, o que indica a continuidade de convênios ou parcerias com o governo federal para execução de obras na capital acreana.

Além da pavimentação, a prefeitura também destinou R$ 284 mil para a construção de academias populares e para a manutenção de equipamentos públicos esportivos e de lazer. A iniciativa busca ampliar o acesso da população a espaços de convivência e prática de atividades físicas, especialmente em regiões onde esse tipo de estrutura ainda é limitado.

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Na área de saneamento, outro ponto sensível para a cidade, foi autorizado um crédito de R$ 220 mil para a modernização do sistema de esgotamento sanitário. O recurso será aplicado por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) e tem como objetivo melhorar a eficiência do sistema, além de contribuir para a ampliação da cobertura de esgoto em áreas que ainda enfrentam deficiência nesse tipo de serviço.

Já no campo social, embora com valor mais modesto, a gestão municipal também incluiu um reforço de R$ 30 mil para a manutenção administrativa da Casa Rosa Mulher. O espaço é voltado ao atendimento de mulheres em situação de vulnerabilidade e violência, oferecendo acolhimento e suporte em diferentes frentes. Mesmo sendo um investimento menor em comparação aos demais, ele é considerado essencial para a continuidade dos serviços prestados.

Na educação, o destaque fica para o programa “Prêmio Mérito para o Futuro”, que recebeu um reforço de pouco mais de R$ 1 milhão. Diferentemente dos outros casos, porém, esse valor não representa um aumento de recursos, mas sim uma reorganização interna do orçamento. O montante foi remanejado dentro da própria estrutura da Secretaria Municipal de Educação, indicando um ajuste de prioridades na aplicação dos recursos já previstos.

De acordo com os decretos, grande parte dos valores liberados tem origem no chamado superávit financeiro, ou seja, recursos que sobraram de exercícios anteriores e que agora podem ser utilizados.