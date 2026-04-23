Os salários variam entre R$ 2,5 mil e R$ 7,1 mil

Falta menos de uma semana para o encerramento das inscrições do processo seletivo do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb). Os interessados têm até o próximo dia 27 de abril para garantir participação.

O edital disponibiliza cerca de 200 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior, ampliando as oportunidades para diferentes perfis profissionais.

Os salários variam entre R$ 2,5 mil e R$ 7,1 mil, conforme o cargo pretendido. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da banca organizadora, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN).

Para participar, o candidato precisa preencher o formulário online, anexar a documentação exigida e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 40. O pagamento pode ser feito por boleto bancário, com opção de quitação também via cartão de crédito.