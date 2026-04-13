Saiba como empresa fatura R$ 1 bilhão com tecnologia que substitui 60 pessoas

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Uma empresa brasileira de tecnologia registrou um crescimento de R$ 1 bilhão em apenas 12 meses, impulsionada pelo uso estratégico de inteligência artificial em suas operações. O salto no faturamento ocorreu entre 2024 e 2025, quando a receita passou de R$ 460 milhões para cerca de R$ 1,5 bilhão.

O avanço está diretamente ligado à criação de uma plataforma própria de análise de mercado, batizada de DaVinci, que automatiza decisões comerciais e substitui tarefas que antes eram realizadas por equipes inteiras. Segundo a empresa, a tecnologia consegue executar funções equivalentes ao trabalho de até 60 pessoas, especialmente em atividades ligadas a preços, promoções e concorrência.

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O sistema funciona monitorando anúncios em marketplaces, analisando variações de preços e identificando oportunidades de venda em tempo real. Com isso, a empresa consegue reagir mais rapidamente às mudanças do mercado, aumentando competitividade e eficiência operacional.

Além do crescimento expressivo, a companhia iniciou um processo de expansão internacional, com a abertura de uma operação no México e planos de atuar em diversos países da América Latina, além dos Estados Unidos e Canadá nos próximos anos.

A estratégia mostra como a inteligência artificial tem sido cada vez mais utilizada não apenas para apoio, mas como peça central na tomada de decisões dentro das empresas, substituindo processos manuais e acelerando o crescimento dos negócios.

Com informações Exame