Sair de Jordão até a capital pode custar mais que um salário mínimo

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Sair do município de Jordão, no interior do Acre, até a capital, Rio Branco, pode representar um custo elevado para os moradores. De acordo com levantamento feito pela reportagem, o valor de uma passagem aérea chega a cerca de R$ 1.800 por trecho.

O ContilNet entrou em contato com uma empresa de táxi aéreo que atua na região, que confirmou o valor e informou que o pagamento pode ser parcelado em até três vezes no cartão, a depender da disponibilidade e das condições da contratação.

O preço chama atenção quando comparado ao salário mínimo previsto para 2026, estimado em torno de R$ 1.621. Na prática, isso significa que uma única viagem pode ultrapassar o valor recebido mensalmente por grande parte da população.

Jordão é considerado um dos municípios mais isolados do estado. Com pouco mais de 9 mil habitantes, segundo dados do Censo 2022 do IBGE, a cidade não possui acesso por estrada, sendo possível chegar ou sair apenas por via aérea ou fluvial, pelo rio Tarauacá.

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Além disso, o deslocamento por barco, embora mais barato, pode levar dias, o que dificulta ainda mais o acesso a serviços essenciais, como saúde, educação e oportunidades de trabalho na capital.

A realidade impacta diretamente moradores, sobretudo comunidades indígenas e ribeirinhas, que representam parcela significativa da população local. Em muitos casos, viagens são realizadas apenas em situações de extrema necessidade, devido ao alto custo e à logística limitada.

Dessa forma, o valor da passagem evidencia não apenas a dificuldade de mobilidade, mas também os desafios estruturais enfrentados por quem vive em regiões isoladas da Amazônia.