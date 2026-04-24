Schynaider Moura faz festa para filha que faria 17 anos

A modelo Schynaider Moura transformou a dor da saudade em um ato de celebração nesta quinta-feira (23/04). Ao lado de amigos e familiares, ela realizou uma festa em memória de sua filha, Anne Maria, que completaria 17 anos. A adolescente faleceu precocemente em setembro de 2025, vítima de complicações de uma cardiomiopatia dilatada.

“Coração cheio de amor”

Mesmo enfrentando a ausência física da primogênita, Schynaider emocionou seus seguidores ao compartilhar registros da comemoração íntima. Em um desabafo sincero no Instagram, a modelo destacou que escolheu a alegria para marcar a data:

“Acordei com o coração cheio de amor, empolgada com a vida, querendo encontrar pessoas e celebrar você! Estou genuinamente feliz pelos seus 17 anos!”

Com informações do Metrópoles.

Saudade e Gratidão

A homenagem não parou na festa. Schynaider publicou uma sequência de fotos que relembram a trajetória de Anne, descrevendo com doçura a personalidade forte da filha:

As Lembranças: A modelo citou a saudade dos sorrisos, dos conselhos e até dos momentos de irritação típicos da adolescência.

O Legado: “Te deixei viver e ser exatamente quem você era, e talvez esse tenha sido meu maior desafio! E hoje eu te celebro!”, escreveu.

Entenda o Caso

Anne Maria sofria de cardiomiopatia dilatada, uma condição que provoca o aumento do coração e dificulta o bombeamento de sangue. Ela sofreu uma parada cardíaca fatal em 20 de setembro de 2025. Desde então, Schynaider tem usado sua plataforma para falar sobre o luto e a importância de celebrar a vida de quem se foi, servindo de inspiração para milhares de mães que enfrentam perdas semelhantes.