Servidora de Cruzeiro do Sul toma posse no Comitê do IBS em Brasília

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A Prefeitura de Cruzeiro do Sul celebra a posse da servidora municipal Valéria Messias como conselheira do Conselho Superior do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (CGIBS). A cerimônia foi realizada na última terça-feira, 7, no Salão Negro do Senado Federal, em Brasília.

A nomeação representa um importante reconhecimento ao trabalho técnico desenvolvido pela servidora e também projeta o município de Cruzeiro do Sul no cenário nacional, em um dos mais relevantes espaços da nova estrutura tributária brasileira.

O Comitê Gestor do IBS é uma entidade pública federativa, autônoma e paritária, criada no âmbito da Reforma Tributária (Emenda Constitucional nº 132/2023) e instituída pela Lei Complementar nº 214/2025. O órgão é responsável por coordenar, administrar e harmonizar o novo Imposto sobre Bens e Serviços em todo o país, garantindo sua correta implementação, distribuição e funcionamento.

Como conselheira, Valéria Messias passa a integrar um colegiado estratégico, com a missão de contribuir para decisões que assegurem equilíbrio, transparência e respeito ao pacto federativo, representando os interesses dos municípios brasileiros.

A indicação da servidora foi feira pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), reconhecendo sua atuação e dedicação ao tema da reforma tributária nos últimos anos, incluindo participação em grupos de estudos, discussões e construção de propostas relacionadas ao novo modelo tributário.

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A presença de uma representante de Cruzeiro do Sul em um órgão dessa magnitude reforça o protagonismo do município e amplia a voz das cidades acreanas nas decisões que irão impactar diretamente a arrecadação e a organização tributária nacional.

“Recebo essa missão com muita felicidade e profunda gratidão, tendo ciência da responsabilidade que o cargo impõe. Há mais de dois anos venho me dedicando ao tema da reforma tributária, e tenho a honra de ter sido indicada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) para integrar os grupos de trabalhos de construção dos textos, de estudos, de discussõs sobre a Reforma Tributária e indicada ao CGIBS. É uma honra representar os 5.069 municípios brasileiros, além do Distrito Federal, especialmente sendo uma acreana, do município de Cruzeiro do Sul. Carrego comigo a voz dos municípios e o compromisso de contribuir para um sistema tributário mais justo, eficiente e equilibrado”, destacou Valéria Messias.

Assessoria