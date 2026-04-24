Conhecida por sua cautela quando o assunto é transformação estética, a cantora Simone Mendes surpreendeu os seguidores nesta quinta-feira (23/04) ao revelar seu novo tom de cabelo. Ao lado do hairstylist Eder Fernando, a artista abandonou o “loirão” mais evidente para adotar uma proposta que valoriza a naturalidade.

A Técnica: Marrom Amêndoa Metalizado

Com informações do O Globo.

O profissional explicou que a ideia foi escurecer suavemente a raiz e manter pontos de luz discretos nas pontas.

“Saímos do loirão e fomos para um tom de marrom com amêndoa metalizado que valoriza muito a pele dela!”, destacou Eder Fernando.

Reações dos Famosos vs. Fãs

A mudança recebeu selo de aprovação de diversas celebridades. A atriz Mônica Martelli classificou como “maravilhoso”, enquanto Lucas Guimarães e a ex-BBB Munik Nunes também deixaram elogios calorosos na publicação.

No entanto, entre o público geral, a “mudança” virou meme. Muitos internautas questionaram se o investimento valeu a pena pela semelhança com o visual anterior:

“Ué, mudou o quê? Quase nada! Só escureceu um pouco as pontas” , escreveu uma seguidora.

“Não entregou nada diferente, mas simplicidade é tudo” , defendeu outro fã.

“Rapaz, não achei essa diferença toda, pensei que fosse fazer ‘A mudança'”, brincou mais uma usuária.

Fase de Transformações

A sutil mudança capilar coroa um período de grandes vitórias pessoais para a cantora. Vale lembrar que em 2025, Simone celebrou a perda de 30 kg após um rigoroso acompanhamento médico para tratar resistência à insulina. Para muitos, a escolha de um cabelo mais “natural” e “chique” reflete a nova fase de saúde e autoestima da artista em 2026.