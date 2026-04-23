23/04/2026
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STJ manda soltar MC Ryan SP e outros alvos de operação

STJ soltou hoje Ryan SP e Poze por considerar prisão ilegal e excessiva

Por Redação ContilNet 23/04/2026 às 09:06
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STJ manda soltar MC Ryan SP e outros alvos de operação
Foto: Reprodução/Redes sociais

A reviravolta jurídica ocorreu nesta quinta-feira (23/04). O ministro Messod Azulay Neto, relator no STJ, considerou ilegal a manutenção da prisão temporária por 30 dias. O argumento central foi técnico: a própria Polícia Federal havia solicitado apenas 5 dias de prisão inicialmente. Como esse prazo já expirou, a continuidade do cárcere foi classificada como um abuso.

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Quem sai da prisão hoje?

Pelo princípio da isonomia (situações semelhantes), o habeas corpus beneficia:

  • MC Ryan SP: Apontado como líder e principal beneficiário.

  • MC Poze do Rodo: Investigado por movimentações em rifas digitais.

  • Raphael Sousa (Choquei): Apontado como “operador de mídia” do grupo.

  • Chrys Dias: Influenciador ligado ao marketing de rifas.

O “Mapa do Crime” no iCloud

A investigação revelou que a queda do grupo começou por um erro clássico de segurança digital do contador Rodrigo de Paula Morgado. Ao confiar cegamente na criptografia da nuvem, ele armazenou o que a PF chamou de “mapa da organização”.

Com informações do G1.

O que foi rastreado via nuvem:

  1. Contratos e Planilhas: Provas de lavagem de dinheiro via empresas de fachada.

  2. Triangulação: Como o dinheiro do tráfico e de apostas ilegais era “limpo” através da produção musical.

  3. Smurfing: Centenas de transferências fracionadas para evitar o radar do COAF.

Números e Apreensões de Impacto

Apesar da soltura, o processo continua e o patrimônio dos investigados permanece bloqueado.

  • Bloqueio Judicial: R$ 1,63 bilhão em bens e contas.

  • Criptomoedas: Valores congelados em corretoras como Binance e Coinbase.

  • Ostentação: Entre os itens apreendidos, destaca-se um colar de ouro com a imagem de Pablo Escobar, avaliado em centenas de milhares de reais.

O Que Dizem as Defesas

O advogado Felipe Cassimiro, que representa Ryan, comemorou a decisão como uma vitória histórica contra “medidas extremas desnecessárias”. Já a defesa de Raphael Sousa (Choquei) afirma que sua relação com o cantor era estritamente profissional e publicitária, sem conhecimento de atividades ilícitas.

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