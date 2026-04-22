Tatuagem provocativa de Hailey Bieber repercute no Coachella

Hailey Bieber sabe como enviar uma mensagem sem dizer uma única palavra. Durante o set de Justin Bieber no festival Coachella, a empresária da Rhode exibiu uma tatuagem temporária no cóccix com a frase: “is it clocking to you now?” (algo como “está entrando na sua cabeça agora?”). O detalhe não foi apenas um acessório de moda, mas um posicionamento em defesa da família.

O Significado por Trás do Desenho

A frase é uma referência direta a um desabafo de Justin Bieber feito no ano passado contra o assédio da imprensa. Na ocasião, o cantor afirmou:

“Eu sou um pai de verdade, um marido de verdade, um homem de verdade. Não sou alguém com quem vocês possam mexer.” O vídeo desse momento foi, inclusive, projetado no telão durante a performance do astro, reforçando a união e a postura protetora do casal em relação ao filho, Jack Blues Bieber.

Com informações do Metrópoles.

“Pele de Milhões”

Apesar da provocação visual, o que dominou os comentários nas redes sociais foi a aparência física de Hailey. Entre memes e debates sobre a tatuagem ser um adesivo, a pele da modelo foi o destaque absoluto:

Skin Goals: Usuários destacaram o brilho natural e a textura perfeita da empresária, chamando-a de “pele de milhões”. Vida Real: “Enquanto criam polêmica, ela segue linda, rica e com a família maravilhosa”, comentou uma internauta no Instagram. Maternidade: Muitos elogiaram como Hailey mantém o autocuidado impecável após o nascimento de Jack em agosto de 2024.

Casal Blindado

Casados desde 2018, Hailey e Justin parecem viver sua fase mais sólida. Mesmo sob o escrutínio constante, o casal tem optado por preservar a imagem do filho e usar a moda e as redes sociais para estabelecer limites claros com o público e os paparazzi.