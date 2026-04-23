O retorno das atividades ocorreu após uma rodada de negociações

Após 24 horas de paralisação total, o Terminal Urbano de Rio Branco voltou a registrar circulação de passageiros na manhã desta quinta-feira (23). A equipe do ContilNet esteve no local e mostrou a movimentação de pessoas logo nas primeiras horas do dia, após a retomada integral da frota de ônibus na capital acreana.

A suspensão dos serviços havia deixado o terminal vazio durante toda a quarta-feira (22), afetando milhares de usuários que dependem do transporte coletivo para se deslocar pela cidade. Nenhum ônibus circulou no período, provocando transtornos e dificuldades para trabalhadores, estudantes e demais passageiros.

O retorno das atividades ocorreu após uma rodada de negociações entre representantes da categoria, empresa responsável pelo transporte e Prefeitura de Rio Branco. O encontro resultou em uma proposta emergencial, aceita pelos rodoviários, que garantiu a retomada imediata do serviço.

De acordo com Antônio de Oliveira Neto, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Passageiros e Cargas do Estado do Acre (SINTTPAC), uma das medidas definidas foi o pagamento do cartão alimentação ainda nesta quinta-feira, até o meio-dia.

Além disso, também ficou acertado um adiantamento parcial dos salários dos trabalhadores. “Amanhã será feito o adiantamento de 40%, mais a cesta básica”, explicou o sindicalista.

Com o compromisso firmado, a categoria decidiu encerrar a paralisação e retomar as atividades normalmente. “A categoria aceitou e voltou a trabalhar 100%”, afirmou Antônio Neto.

Na prática, a decisão resultou na normalização do transporte coletivo ainda nas primeiras horas desta quinta, encerrando, ao menos temporariamente, o cenário de colapso registrado no dia anterior.