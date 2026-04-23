No aviso, o DNIT orientou aos condutores que respeitem a sinalização

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que, a partir de sexta-feira (24), haverá alteração no tráfego entre a rotatória do Custódio Freire e a rotatória de acesso ao Aeroporto de Rio Branco.

De acordo com o aviso do DNIT, o fluxo de veículos será desviado para a pista no sentido decrescente, passando a operar em sistema de mão e contramão no local, para dar continuidade às obras de reestruturação em andamento na rodovia.

LEIA TAMBÉM: DNIT prepara solo para aplicação de macadame hidráulico na BR-364

“As obras tem como objetivo garantir a segurança dos usuários, evitar retenções no fluxo de veículos e reduzir possíveis atrasos nas viagens durante a execução dos serviços”, disse.

No aviso, o DNIT orientou aos condutores que respeitem a sinalização implantada no local e as orientações das equipes que atuam no local.

Veja mais

DNIT prepara solo para aplicação de macadame hidráulico na BR-364

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) iniciou as obras de preparação do solo para a execução do macadame hidráulico na BR-364, no Acre, entre os quilômetros 140 e 149, no trecho que dá acesso ao aeroporto de Rio Branco.

Nesta fase inicial, os trabalhos estão concentrados na correção da sub-base da rodovia, etapa considerada essencial para garantir maior durabilidade à reconstrução da pista.

Antes da aplicação do macadame hidráulico, técnica de engenharia que utiliza camadas estruturadas de pedra e material granular compactados para aumentar a resistência da estrada, as equipes realizam a chamada troca de solo nos pontos mais críticos da via.

De acordo com o superintendente regional do DNIT no Acre, o engenheiro Ricardo Araújo, o trabalho começou pela identificação e correção dos trechos mais comprometidos.

“Já estamos aqui com todo o material para fazer a troca de solo nos pontos que estão piores da estrada. Primeiro corrigimos os defeitos existentes para, em seguida, lançar sobre a pista todo o material do macadame”, explicou.

A intervenção inclui ainda ajustes no desenho da pista e melhorias no sistema de drenagem, considerados fundamentais para o desempenho da nova estrutura.

Solução mais duradoura

A adoção do macadame hidráulico representa uma mudança na estratégia de recuperação da BR-364, rodovia que historicamente exige manutenção constante devido às condições climáticas da Amazônia, ao solo sensível à umidade e ao tráfego intenso de veículos pesados.

Com a nova técnica, a estrada passa a contar com uma base estrutural mais resistente à ação da água, graças à sua capacidade de drenagem e maior resistência às deformações do terreno. A expectativa é reduzir a frequência de intervenções emergenciais, comuns ao longo dos anos.

Além de ampliar a vida útil da rodovia, o método também contribui para diminuir os custos de manutenção, ao reduzir o surgimento de buracos, afundamentos e problemas provocados pela infiltração de água.

Na prática, a proposta é substituir o ciclo contínuo de reparos pontuais por uma solução mais duradoura, garantindo melhores condições de trafegabilidade, mais segurança aos usuários e maior eficiência na aplicação de recursos públicos destinados à conservação da BR-364.