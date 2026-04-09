URGENTE: Tiroteio deixa um morto e feridos na Cidade do Povo, em Rio Branco

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Pelo menos três pessoas foram baleadas na noite desta quinta-feira (9) no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, localizado no Segundo Distrito de Rio Branco. Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

As informações iniciais apontam que os feridos tentaram se abrigar em uma igreja evangélica após os disparos. Uma das vítimas foi atingida na região do quadril e socorrida por uma ambulância de suporte básico, sendo encaminhada ao Pronto-Socorro da capital.

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Há ainda a informação de que um dos envolvidos seria menor de idade, o que exige cautela na divulgação de detalhes. A segunda vítima também foi levada para atendimento médico, enquanto equipes retornavam ao local para realizar o resgate.

Policiais militares e civis foram acionados e atuam na ocorrência. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Matéria em atualização.