A empresa Trans Acreana atualizou as tarifas para a linha internacional com destinos no Peru. Os novos valores já estão em vigor e atendem passageiros que partem do Acre com diferentes opções de trajeto.

Com saída de Rio Branco para Iñapari, cidade peruana na fronteira com o Brasil, a passagem custa R$ 550. Já para Puerto Maldonado, importante polo comercial da região amazônica peruana, o valor é de R$ 650. Os destinos mais distantes, Cusco, Abancay, Nazca, Ica e Lima, têm tarifa unificada de R$ 800.

A empresa também disponibiliza poltronas panorâmicas (assentos 1, 2 e 3), que oferecem mais conforto e melhor visão durante a viagem. Para esse serviço, é cobrado um adicional de R$ 250 sobre o valor da passagem.

As viagens fazem parte da rota internacional que liga o Acre a cidades peruanas, sendo uma alternativa bastante utilizada por turistas e passageiros que buscam deslocamento terrestre entre os países.

A empresa também atualizou as tarifas da linha internacional com saídas também a partir do município de Assis Brasil, na fronteira com o Peru. Conforme a tabela divulgada, os valores são de R$ 250 para Iñapari, R$ 400 para Puerto Maldonado, R$ 600 para Cusco e R$ 700 para Abancay, Nazca, Ica e Lima.

Além disso, outras regiões do país também estão incluídas nas rotas com destino ao Peru, como Rio de Janeiro e São Paulo, com tarifas a partir de R$ 1.200; Campo Grande, com passagens a partir de R$ 1.100; Cuiabá, com valores a partir de R$ 1.000; Porto Velho, com tarifas a partir de R$ 600; além de Rio Branco, Brasiléia também contam com saídas para os mesmos destinos internacionais.

Os interessados devem procurar uma agência para consultar horários, disponibilidade e garantir a passagem, além de apresentar a documentação exigida para viagens internacionais.