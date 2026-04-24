Vandalismo: pessoas em situação de rua depredam espaços e estandes da Expoacre

Imagens enviadas ao ContilNet mostram espaços e estandes do Parque Wildy Viana, em Rio Branco, depredados após o encerramento da Expoacre. As estruturas apresentam sinais de vandalismo e destruição.
De acordo com as informações recebidas, os danos teriam sido causados por pessoas em situação de rua que estariam circulando pelo local após o término da feira.
A reportagem entrou em contato com o ex-superintendente da União no Acre, Thiago Mourão, para obter um posicionamento sobre a situação, já que a área é de responsabilidade do governo federal. Ele informou que, desde que deixou o cargo, nenhum outro nome foi oficialmente escolhido para substituí-lo e, por esse motivo, não há manifestação oficial no momento.
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Segundo relatos, após o encerramento do evento, o policiamento que atuava na feira deixou o local, o que pode ter contribuído para a vulnerabilidade da área.
O ContilNet também tentou contato com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.