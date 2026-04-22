Veja como influenciadora Rogéria Rocha celebrou aniversário

Vídeo mostra entrega de ajuda a famílias e reforça nova fase da acreana voltada à fé e solidariedade

A influenciadora digital Rogéria Rocha voltou a ganhar destaque nas redes sociais após compartilhar um vídeo emocionante em que aparece levando ajuda a famílias em situação de vulnerabilidade. A ação, realizada no dia do seu aniversário, rapidamente repercutiu e gerou uma onda de comentários positivos entre seguidores.

Na publicação, Rogéria afirma que decidiu comemorar a data de forma diferente, atuando como “instrumento de Deus na terra” ao distribuir alimentos e levar apoio a pessoas necessitadas. As imagens mostram a influenciadora chegando a uma residência simples, em um gesto que chamou atenção pela sensibilidade e impacto social.

A repercussão foi imediata. Internautas destacaram a atitude e elogiaram a iniciativa, apontando que ações como essa ganham ainda mais relevância em um cenário de dificuldades econômicas enfrentadas por muitas famílias.

Natural de Rio Branco, Rogéria Rocha é uma das influenciadoras mais conhecidas do Acre e acumula mais de 500 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilha conteúdos sobre estilo de vida, viagens e, mais recentemente, mensagens de fé e espiritualidade .

Ao longo da carreira, ela ganhou projeção nacional ao participar de eventos e projetos com nomes conhecidos da internet, além de viralizar com conteúdos diversos. Nos últimos anos, no entanto, a influenciadora passou por uma mudança significativa de posicionamento.

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Rogéria iniciou uma nova fase voltada à religião, após um processo de conversão ao cristianismo, e desde então tem direcionado suas redes para mensagens de fé, propósito e ações sociais . A mudança também tem refletido em iniciativas como a divulgada no vídeo, em que ela incentiva seguidores a contribuírem com doações.

Além da atuação digital, a influenciadora também já empreendeu no ramo da moda e construiu uma trajetória marcada por visibilidade nas redes e presença em eventos de grande alcance .

Na publicação mais recente, Rogéria ainda faz um apelo por ajuda, solicitando doações como cadeiras de rodas e fraldas geriátricas para continuar auxiliando outras pessoas. A atitude reforça o novo momento da influenciadora, que tem utilizado sua visibilidade para causas sociais.