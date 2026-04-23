24/04/2026
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Vídeos mostram precariedade de ruas após chuva em Sena Madureira

Vídeos mostram lama, buracos e ruas quase intrafegáveis após temporal

Por Redação ContilNet 23/04/2026 às 19:50
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Vídeos mostram precariedade de ruas após chuva em Sena Madureira
Vídeos mostram precariedade de ruas após chuva em Sena Madureira/Foto: Reprodução

Moradores de Sena Madureira voltaram a denunciar a situação crítica da infraestrutura urbana após a forte chuva que atingiu a cidade no início da noite desta quinta-feira (23). Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram ruas tomadas por lama, buracos e pontos de alagamento, dificultando a passagem de veículos e pedestres.

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As imagens revelam que, além da buraqueira já conhecida pela população, há ausência de serviços básicos de saneamento, como a instalação de bueiros e sistemas adequados para o escoamento da água da chuva. Em diversos trechos, a água se acumula rapidamente, agravando ainda mais os danos nas vias.

Moradores relatam que a situação se repete a cada período chuvoso, trazendo prejuízos e transtornos constantes, principalmente para quem precisa trafegar diariamente pelos bairros mais afetados. “A gente já sabe que quando chove, a cidade para. Fica difícil até sair de casa”, comentou um morador em uma das publicações.

Apesar das reclamações recorrentes, a população afirma que o problema segue sem solução efetiva por parte da gestão municipal. A falta de intervenções estruturais tem sido alvo de críticas, com cobranças diretas ao prefeito Gerlen Diniz para que medidas urgentes sejam adotadas.

Enquanto isso, os moradores continuam convivendo com os impactos da falta de infraestrutura, aguardando melhorias que garantam condições mínimas de mobilidade e qualidade de vida.

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