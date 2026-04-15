Wagner Moura entrou para a lista da TIME de 100 mais influentes

O talento de Wagner Moura não conhece fronteiras. O ator brasileiro foi anunciado nesta quarta-feira (15/04) como integrante da seleta lista TIME100 de 2026.

Classificado na categoria “Ícones”, Moura aparece ao lado de estrelas como Ethan Hawke, Victoria Beckham e Kate Hudson, reafirmando seu status de protagonista no cenário mundial.

O Fenômeno “O Agente Secreto”

A ascensão ao topo da lista da TIME foi impulsionada pela performance magistral de Moura no filme O Agente Secreto. Ambientado na ditadura militar de 1977, o longa rendeu ao brasileiro:

Melhor Ator no Festival de Cannes;

Indicação ao Oscar: Uma nomeação inédita para um brasileiro na categoria de Melhor Ator.

Com informações do Metrópoles.

A revista destacou que o papel do cientista perseguido pelo governo não apenas mostrou a versatilidade de Wagner, mas amplificou a voz do cinema latino-americano globalmente.

Voz Ativa e Coragem

Além do brilho nas telas, a TIME ressaltou o impacto do posicionamento político do ator. Conhecido por sua franqueza, Wagner Moura reforçou sua postura em entrevista à publicação: “Eu sou muito franco. Eu falo o que penso. Não tenho medo”, afirmou o artista, que utiliza sua influência para debater temas sociais urgentes.

De Narcos ao Topo do Mundo

Com mais de 20 anos de carreira, o eterno Capitão Nascimento de Tropa de Elite e o Pablo Escobar de Narcos agora atinge o ápice de sua projeção. A presença no TIME100 ocorre em um momento de novos projetos audaciosos, incluindo rumores de sua entrada na franquia 007 e possíveis parcerias em filmes de Hollywood de grande orçamento.