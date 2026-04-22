A Microsoft sacudiu a comunidade gamer nesta quarta-feira (22/04) ao anunciar novos valores para o Xbox Game Pass no Brasil. Após um período de preços elevados que afastou parte dos assinantes, o serviço Ultimate sofreu um corte drástico, caindo de R$ 119,90 para R$ 76,90. No entanto, a estratégia para viabilizar essa redução envolve o adiamento de títulos de peso da Activision Blizzard na plataforma.

Novos Preços no Brasil

A tabela atualizada já está em vigor para novos assinantes e será aplicada nas próximas faturas dos usuários antigos:

Xbox Game Pass Ultimate: De R$ 119,90 para R$ 76,90/mês .

PC Game Pass: De R$ 69,90 para R$ 59,99/mês .

Xbox Game Pass Essential: Mantido em R$ 43,90/mês.

A Polêmica: Call of Duty com “Atraso”

A maior mudança não está no bolso, mas no catálogo. Diferente do que acontecia anteriormente, os novos títulos da franquia Call of Duty não chegarão mais ao Game Pass no dia do lançamento.

Com informações do TechTudo.

Janela de Espera: Segundo o Xbox Wire, os novos jogos da série só serão adicionados ao Ultimate e PC Game Pass cerca de um ano após o lançamento oficial (geralmente no período de festas do ano seguinte). Motivação: Analistas apontam que a Microsoft busca proteger as vendas diretas da franquia, que é uma das mais lucrativas do mundo, para compensar a redução da mensalidade do serviço.

O Futuro: Planos com Anúncios e Parcerias

Além da mudança nos preços, vazamentos indicam que a Microsoft está testando novos modelos de negócio sob codinomes internos:

Projeto Triton: Um plano mais barato focado exclusivamente em jogos da marca Xbox ( Halo, Forza, Gears ), excluindo títulos de terceiras como Capcom e Ubisoft.

Projeto Duet: Uma possível parceria de “bundle” com a Netflix , unificando as assinaturas de filmes e games.

Plano Gratuito: O rumor de um nível “Free with Ads” ganha força, permitindo que usuários joguem via nuvem (Cloud) após assistirem a uma sequência de anúncios, de forma similar ao Spotify Free.

A reestruturação marca uma nova fase para a Microsoft, que tenta equilibrar a acessibilidade financeira com a necessidade de rentabilizar suas bilionárias aquisições recentes.