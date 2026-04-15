O romance entre Zé Felipe e Ana Castela pode ter durado apenas dois meses, mas os desdobramentos continuam rendendo. Em uma conversa descontraída com Mari Menezes no PodCats nesta quarta-feira (15/04), o cantor foi colocado contra a parede sobre sua vida amorosa.

Para a surpresa de muitos, Zé revelou que ainda não beijou ninguém desde que o namoro com a Boiadeira chegou ao fim.

O Placar da Solteirice

Mesmo com os rumores de que estaria aproveitando a vida de solteiro intensamente, o artista garantiu que o foco tem sido outro.

“Eu estou causando no off, mas não estou fazendo nada disso. Só estou vivendo”, afirmou Zé Felipe, desmentindo que já estaria em um novo affair.

Com informações do Metrópoles.

“Eu de Saia”: O Carinho por Ana Castela

Apesar de Ana Castela já ter descartado publicamente uma reconciliação, Zé Felipe não poupou elogios à ex-namorada. Ele descreveu a sintonia que os dois tinham de forma bem-humorada: “A Ana é uma menina maravilhosa. É eu de saia”.

Sobre o motivo do término, ele foi pragmático e direto: “Deu errado. Em dois meses deu certo, depois deu errado. Acontece, ué, quem vai saber? Mas o carinho tem”.

Contexto de 2026

O relacionamento, que começou no final de 2025, foi um dos mais comentados do início deste ano. Enquanto Zé Felipe foca em sua volta para casa e no reencontro com os filhos após polêmicas sobre viagens, Ana Castela segue focada em sua carreira meteórica, deixando claro que, para ela, a página do namoro já foi virada definitivamente.