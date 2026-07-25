Athletico-PR x Internacional onde assistir: horário e possíveis escalações

25Campeonato Brasileiro Série A terá o duelo entre Athletico-PR e Internacional nesta sábado (25/07). O início está previsto para 18h30, no Arena da Baixada, em Curitiba, e a partida desperta atenção dos torcedores das duas equipes.
O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.
Onde assistir Athletico-PR x Internacional ao vivo
A transmissão anunciada para o confronto será de Amazon Prime (streaming). Eventuais alterações na grade podem ser feitas pelos detentores dos direitos.
Possíveis escalações
Com base nas informações disponíveis antes do jogo, estas são as escalações prováveis. A confirmação costuma acontecer cerca de uma hora antes do início.
Athletico-PR
Provável escalação: Santos; Aguirre, Terán e Esquivel; Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo, João Cruz, Leozinho e Claudinho (Mendoza); Viveros
Técnico: Odair Hellmann.
Internacional
Provável escalação: Anthoni (Sergio Rochet); Félix Torres, Mercado (Aguirre) e Maripán; Bruno Gomes, Villagra, Bernabei e Matheus Bahia; Carbonero, Alerrandro e Vitinho
Técnico: Paulo Pezzolano.
Ficha do jogo
- Jogo: Athletico-PR x Internacional
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 25/07/2026
- Horário: 18h30 (America/Rio_Branco)
- Local: Arena da Baixada, Curitiba
- Transmissão: Amazon Prime (streaming)
- Rodada: 20ª
- Arbitragem: Rodrigo José Pereira Lima (PE)
A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.