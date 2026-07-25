Vasco da Gama x Mirassol onde assistir: horário e possíveis escalações

Campeonato Brasileiro Série A terá o duelo entre Vasco da Gama e Mirassol nesta sábado (25/07). O início está previsto para 20h30, no São Januário, em Rio de Janeiro, e a partida desperta atenção dos torcedores das duas equipes.
O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.
Onde assistir Vasco da Gama x Mirassol ao vivo
Os torcedores poderão acompanhar Vasco da Gama x Mirassol ao vivo por Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da Cazé TV (youtube). É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.
Possíveis escalações
As formações abaixo são projeções feitas antes da divulgação oficial. Os treinadores podem promover mudanças por questões físicas, técnicas ou estratégicas.
Vasco da Gama
Provável escalação: Léo Jardim; Pedro Henrique (Puma Rodríguez), Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Nuno Moreira (Johan Rojas); Adson (Ramon Rique), Spinelli (Brenner) e Andrés Gómez
Técnico: Pedro Emanuel.
Mirassol
Provável escalação: Walter; Igor Formiga, Gabriel Knesowitsch, João Victor e Reinaldo; Aldo Filho, Denílson e Japa; Bruno Santos, Alesson e Edson Carioca
Técnico: Rafael Guanaes.
Ficha do jogo
- Jogo: Vasco da Gama x Mirassol
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 25/07/2026
- Horário: 20h30 (America/Rio_Branco)
- Local: São Januário, Rio de Janeiro
- Transmissão: Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da Cazé TV (youtube)
- Rodada: 20ª
- Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)
A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.