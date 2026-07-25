Santos x Chapecoense onde assistir: horário e possíveis escalações

Confronto terá início às 18h30; escalações podem sofrer mudanças até momentos antes da bola rolar

Santos x Chapecoense — Campeonato Brasileiro Série A, em 25/07/2026 às 18h30.

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Santos e Chapecoense entram em campo nesta sábado (25/07), às 18h30, por Campeonato Brasileiro Série A. O encontro acontece no Vila Belmiro, em Santos.

A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.

Onde assistir Santos x Chapecoense ao vivo

A transmissão anunciada para o confronto será de SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). Eventuais alterações na grade podem ser feitas pelos detentores dos direitos.

Possíveis escalações

As formações abaixo são projeções feitas antes da divulgação oficial. Os treinadores podem promover mudanças por questões físicas, técnicas ou estratégicas.

Santos

Provável escalação: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, Willian Arão, Gustavo Henrique e Rollheiser; Neymar e Gabigol

Técnico: Cuca.

Chapecoense

Provável escalação: Matheus Aurélio; Everton, Eduardo Doma, Rafael Thyere e Bruno Pacheco; Camilo, David, Bruno Matias e Giovanni Augusto; Bolasie e Marcinho

Técnico: Rafael Lacerda.

Ficha do jogo

Jogo: Santos x Chapecoense

Santos x Chapecoense Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 25/07/2026

25/07/2026 Horário: 18h30 (America/Rio_Branco)

18h30 (America/Rio_Branco) Local: Vila Belmiro, Santos

Vila Belmiro, Santos Transmissão: SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view)

SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view) Rodada: 20ª

20ª Arbitragem: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.