Atlético-MG x Chapecoense onde assistir: transmissão e horário do jogo

Atlético-MG x Chapecoense é uma das partidas programadas para nesta sábado (19/09) por Campeonato Brasileiro Série A. O jogo começa às 16h00 (de Brasília) e será realizado no Arena MRV, em Belo Horizonte.
A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.
Onde assistir Atlético-MG x Chapecoense ao vivo
Os torcedores poderão acompanhar Atlético-MG x Chapecoense ao vivo por Premiere (pay-per-view). É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Atlético-MG x Chapecoense
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 19/09/2026
- Horário: 16h00 (de Brasília)
- Local: Arena MRV, Belo Horizonte
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)
- Rodada: 28ª rodada
- Fase: Temporada regular
A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.