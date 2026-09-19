Atlético-MG x Chapecoense onde assistir: transmissão e horário do jogo

Confronto terá início às 16h00 (de Brasília); escalações podem sofrer mudanças até momentos antes da bola rolar

Atlético-MG x Chapecoense — Campeonato Brasileiro Série A, em 19/09/2026 às 16h00.

Atlético-MG x Chapecoense é uma das partidas programadas para nesta sábado (19/09) por Campeonato Brasileiro Série A. O jogo começa às 16h00 (de Brasília) e será realizado no Arena MRV, em Belo Horizonte.

A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.

Onde assistir Atlético-MG x Chapecoense ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Atlético-MG x Chapecoense ao vivo por Premiere (pay-per-view). É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Atlético-MG x Chapecoense

Atlético-MG x Chapecoense Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 19/09/2026

19/09/2026 Horário: 16h00 (de Brasília)

16h00 (de Brasília) Local: Arena MRV, Belo Horizonte

Arena MRV, Belo Horizonte Transmissão: Premiere (pay-per-view)

Premiere (pay-per-view) Rodada: 28ª rodada

28ª rodada Fase: Temporada regular

A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.