23/09/2026
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Atlético-MG x Chapecoense onde assistir: transmissão e horário do jogo

Confronto terá início às 16h00 (de Brasília); escalações podem sofrer mudanças até momentos antes da bola rolar

Por ContilNet Esportes
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Atlético-MG x Chapecoense onde assistir
Atlético-MG x Chapecoense — Campeonato Brasileiro Série A, em 19/09/2026 às 16h00.

Atlético-MG x Chapecoense é uma das partidas programadas para nesta sábado (19/09) por Campeonato Brasileiro Série A. O jogo começa às 16h00 (de Brasília) e será realizado no Arena MRV, em Belo Horizonte.

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A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.

Onde assistir Atlético-MG x Chapecoense ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Atlético-MG x Chapecoense ao vivo por Premiere (pay-per-view). É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Atlético-MG x Chapecoense
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
  • Data: 19/09/2026
  • Horário: 16h00 (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, Belo Horizonte
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)
  • Rodada: 28ª rodada
  • Fase: Temporada regular

A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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