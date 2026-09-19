Vasco da Gama x Coritiba onde assistir: informações da partida

Confira horário, local, canais de transmissão e possíveis escalações de Vasco da Gama e Coritiba

Vasco da Gama x Coritiba — Campeonato Brasileiro Série A, em 19/09/2026 às 20h30.

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Vasco da Gama e Coritiba entram em campo nesta sábado (19/09), às 20h30 (de Brasília), por Campeonato Brasileiro Série A. O encontro acontece no São Januário, em Rio de Janeiro.

Com objetivos importantes em jogo, os dois lados devem tratar o confronto com atenção especial. O desempenho no meio-campo e o aproveitamento das oportunidades ofensivas aparecem como fatores relevantes.

Onde assistir Vasco da Gama x Coritiba ao vivo

Premiere (p​ay-per-view) exibe a partida entre Vasco da Gama e Coritiba. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Vasco da Gama x Coritiba

Vasco da Gama x Coritiba Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 19/09/2026

19/09/2026 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: São Januário, Rio de Janeiro

São Januário, Rio de Janeiro Transmissão: Premiere (p​ay-per-view)

Premiere (p​ay-per-view) Rodada: 28ª rodada

28ª rodada Fase: Temporada regular

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.