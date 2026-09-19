Vasco da Gama x Coritiba onde assistir: informações da partida

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Vasco da Gama e Coritiba entram em campo nesta sábado (19/09), às 20h30 (de Brasília), por Campeonato Brasileiro Série A. O encontro acontece no São Januário, em Rio de Janeiro.
Com objetivos importantes em jogo, os dois lados devem tratar o confronto com atenção especial. O desempenho no meio-campo e o aproveitamento das oportunidades ofensivas aparecem como fatores relevantes.
Onde assistir Vasco da Gama x Coritiba ao vivo
Premiere (pay-per-view) exibe a partida entre Vasco da Gama e Coritiba. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Vasco da Gama x Coritiba
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 19/09/2026
- Horário: 20h30 (de Brasília)
- Local: São Januário, Rio de Janeiro
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)
- Rodada: 28ª rodada
- Fase: Temporada regular
O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.