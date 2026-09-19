23/09/2026
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Vasco da Gama x Coritiba onde assistir: informações da partida

Confira horário, local, canais de transmissão e possíveis escalações de Vasco da Gama e Coritiba

Por ContilNet Esportes
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Vasco da Gama x Coritiba onde assistir
Vasco da Gama x Coritiba — Campeonato Brasileiro Série A, em 19/09/2026 às 20h30.

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Vasco da Gama e Coritiba entram em campo nesta sábado (19/09), às 20h30 (de Brasília), por Campeonato Brasileiro Série A. O encontro acontece no São Januário, em Rio de Janeiro.

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Com objetivos importantes em jogo, os dois lados devem tratar o confronto com atenção especial. O desempenho no meio-campo e o aproveitamento das oportunidades ofensivas aparecem como fatores relevantes.

Onde assistir Vasco da Gama x Coritiba ao vivo

Premiere (p​ay-per-view) exibe a partida entre Vasco da Gama e Coritiba. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Vasco da Gama x Coritiba
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
  • Data: 19/09/2026
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: São Januário, Rio de Janeiro
  • Transmissão: Premiere (p​ay-per-view)
  • Rodada: 28ª rodada
  • Fase: Temporada regular

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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