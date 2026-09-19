São Paulo x Internacional onde assistir: horário e detalhes do confronto

Confira horário, local, canais de transmissão e possíveis escalações de São Paulo e Internacional

São Paulo x Internacional — Campeonato Brasileiro Série A, em 19/09/2026 às 21h00.

São Paulo x Internacional é uma das partidas programadas para nesta sábado (19/09) por Campeonato Brasileiro Série A. O jogo começa às 21h00 (de Brasília) e será realizado no MorumBIS, em São Paulo.

A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.

Onde assistir São Paulo x Internacional ao vivo

O jogo entre São Paulo e Internacional terá transmissão por SporTV (Tv fechada) e no Premiere (pay-per-view). A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: São Paulo x Internacional

São Paulo x Internacional Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 19/09/2026

19/09/2026 Horário: 21h00 (de Brasília)

21h00 (de Brasília) Local: MorumBIS, São Paulo

MorumBIS, São Paulo Transmissão: SporTV (Tv fechada) e no Premiere (pay-per-view)

SporTV (Tv fechada) e no Premiere (pay-per-view) Rodada: 28ª rodada

28ª rodada Fase: Temporada regular

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.