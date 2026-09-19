São Paulo x Internacional onde assistir: horário e detalhes do confronto

São Paulo x Internacional é uma das partidas programadas para nesta sábado (19/09) por Campeonato Brasileiro Série A. O jogo começa às 21h00 (de Brasília) e será realizado no MorumBIS, em São Paulo.
A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.
Onde assistir São Paulo x Internacional ao vivo
O jogo entre São Paulo e Internacional terá transmissão por SporTV (Tv fechada) e no Premiere (pay-per-view). A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: São Paulo x Internacional
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 19/09/2026
- Horário: 21h00 (de Brasília)
- Local: MorumBIS, São Paulo
- Transmissão: SporTV (Tv fechada) e no Premiere (pay-per-view)
- Rodada: 28ª rodada
- Fase: Temporada regular
O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.