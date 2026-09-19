23/09/2026
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São Paulo x Internacional onde assistir: horário e detalhes do confronto

Confira horário, local, canais de transmissão e possíveis escalações de São Paulo e Internacional

Por ContilNet Esportes
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São Paulo x Internacional onde assistir
São Paulo x Internacional — Campeonato Brasileiro Série A, em 19/09/2026 às 21h00.

São Paulo x Internacional é uma das partidas programadas para nesta sábado (19/09) por Campeonato Brasileiro Série A. O jogo começa às 21h00 (de Brasília) e será realizado no MorumBIS, em São Paulo.

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A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.

Onde assistir São Paulo x Internacional ao vivo

O jogo entre São Paulo e Internacional terá transmissão por SporTV (Tv fechada) e no Premiere (pay-per-view). A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: São Paulo x Internacional
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
  • Data: 19/09/2026
  • Horário: 21h00 (de Brasília)
  • Local: MorumBIS, São Paulo
  • Transmissão: SporTV (Tv fechada) e no Premiere (pay-per-view)
  • Rodada: 28ª rodada
  • Fase: Temporada regular

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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