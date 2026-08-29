29/08/2026
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Atlético-MG x Vitória onde assistir: horário e detalhes do confronto

Confronto terá início às 18h30 (de Brasília); escalações podem sofrer mudanças até momentos antes da bola rolar

Por ContilNet Esportes
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Atlético-MG x Vitória onde assistir
Atlético-MG x Vitória — Campeonato Brasileiro Série A, em 29/08/2026 às 18h30.

O confronto entre Atlético-MG e Vitória movimenta Campeonato Brasileiro Série A nesta sábado (29/08). A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Arena MRV, em Belo Horizonte, com expectativa de um jogo disputado.

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Com objetivos importantes em jogo, os dois lados devem tratar o confronto com atenção especial. O desempenho no meio-campo e o aproveitamento das oportunidades ofensivas aparecem como fatores relevantes.

Onde assistir Atlético-MG x Vitória ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Atlético-MG x Vitória ao vivo por Premiere (pay-per-view). É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Atlético-MG x Vitória
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
  • Data: 29/08/2026
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, Belo Horizonte
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)
  • Rodada: 25ª rodada
  • Fase: Temporada regular

A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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