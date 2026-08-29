Atlético-MG x Vitória onde assistir: horário e detalhes do confronto

O confronto entre Atlético-MG e Vitória movimenta Campeonato Brasileiro Série A nesta sábado (29/08). A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Arena MRV, em Belo Horizonte, com expectativa de um jogo disputado.
Com objetivos importantes em jogo, os dois lados devem tratar o confronto com atenção especial. O desempenho no meio-campo e o aproveitamento das oportunidades ofensivas aparecem como fatores relevantes.
Onde assistir Atlético-MG x Vitória ao vivo
Os torcedores poderão acompanhar Atlético-MG x Vitória ao vivo por Premiere (pay-per-view). É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Atlético-MG x Vitória
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 29/08/2026
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Arena MRV, Belo Horizonte
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)
- Rodada: 25ª rodada
- Fase: Temporada regular
A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.