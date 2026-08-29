Atlético-MG x Vitória onde assistir: horário e detalhes do confronto

Confronto terá início às 18h30 (de Brasília); escalações podem sofrer mudanças até momentos antes da bola rolar

Atlético-MG x Vitória — Campeonato Brasileiro Série A, em 29/08/2026 às 18h30.

O confronto entre Atlético-MG e Vitória movimenta Campeonato Brasileiro Série A nesta sábado (29/08). A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Arena MRV, em Belo Horizonte, com expectativa de um jogo disputado.

Com objetivos importantes em jogo, os dois lados devem tratar o confronto com atenção especial. O desempenho no meio-campo e o aproveitamento das oportunidades ofensivas aparecem como fatores relevantes.

Onde assistir Atlético-MG x Vitória ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Atlético-MG x Vitória ao vivo por Premiere (pay-per-view). É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Atlético-MG x Vitória

Atlético-MG x Vitória Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 29/08/2026

29/08/2026 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Arena MRV, Belo Horizonte

Arena MRV, Belo Horizonte Transmissão: Premiere (pay-per-view)

Premiere (pay-per-view) Rodada: 25ª rodada

25ª rodada Fase: Temporada regular

A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.