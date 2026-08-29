Vasco da Gama x Cruzeiro onde assistir: informações da partida

Confira horário, local, canais de transmissão e possíveis escalações de Vasco da Gama e Cruzeiro

Vasco da Gama x Cruzeiro — Campeonato Brasileiro Série A, em 29/08/2026 às 21h30.

Campeonato Brasileiro Série A terá o duelo entre Vasco da Gama e Cruzeiro nesta sábado (29/08). O início está previsto para 21h30 (de Brasília), no São Januário, em Rio de Janeiro, e a partida desperta atenção dos torcedores das duas equipes.

O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.

Onde assistir Vasco da Gama x Cruzeiro ao vivo

A transmissão anunciada para o confronto será de Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view), e da Cazé TV (Youtube). Eventuais alterações na grade podem ser feitas pelos detentores dos direitos.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Vasco da Gama x Cruzeiro

Vasco da Gama x Cruzeiro Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 29/08/2026

29/08/2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: São Januário, Rio de Janeiro

São Januário, Rio de Janeiro Transmissão: Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view), e da Cazé TV (Youtube)

Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view), e da Cazé TV (Youtube) Rodada: 25ª rodada

25ª rodada Fase: Temporada regular

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.