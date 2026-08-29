Vasco da Gama x Cruzeiro onde assistir: informações da partida

Campeonato Brasileiro Série A terá o duelo entre Vasco da Gama e Cruzeiro nesta sábado (29/08). O início está previsto para 21h30 (de Brasília), no São Januário, em Rio de Janeiro, e a partida desperta atenção dos torcedores das duas equipes.
O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.
Onde assistir Vasco da Gama x Cruzeiro ao vivo
A transmissão anunciada para o confronto será de Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view), e da Cazé TV (Youtube). Eventuais alterações na grade podem ser feitas pelos detentores dos direitos.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Vasco da Gama x Cruzeiro
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 29/08/2026
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: São Januário, Rio de Janeiro
- Transmissão: Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view), e da Cazé TV (Youtube)
- Rodada: 25ª rodada
- Fase: Temporada regular
O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.