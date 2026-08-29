São Paulo x Red Bull Bragantino onde assistir: horário e escalações prováveis

O confronto entre São Paulo e Red Bull Bragantino movimenta Campeonato Brasileiro Série A nesta sábado (29/08). A bola rola às 20h00 (de Brasília), no MorumBIS, em São Paulo, com expectativa de um jogo disputado.
O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.
Onde assistir São Paulo x Red Bull Bragantino ao vivo
O jogo entre São Paulo e Red Bull Bragantino terá transmissão por Sportv (TV fechada) e no Premiere (pay-per-view). A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: São Paulo x Red Bull Bragantino
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 29/08/2026
- Horário: 20h00 (de Brasília)
- Local: MorumBIS, São Paulo
- Transmissão: Sportv (TV fechada) e no Premiere (pay-per-view)
- Rodada: 25ª rodada
- Fase: Temporada regular
O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.