São Paulo x Red Bull Bragantino onde assistir: horário e escalações prováveis

Equipes se enfrentam por Campeonato Brasileiro Série A; veja onde assistir e como chegam para o confronto

São Paulo x Red Bull Bragantino — Campeonato Brasileiro Série A, em 29/08/2026 às 20h00.

O confronto entre São Paulo e Red Bull Bragantino movimenta Campeonato Brasileiro Série A nesta sábado (29/08). A bola rola às 20h00 (de Brasília), no MorumBIS, em São Paulo, com expectativa de um jogo disputado.

O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.

Onde assistir São Paulo x Red Bull Bragantino ao vivo

O jogo entre São Paulo e Red Bull Bragantino terá transmissão por Sportv (TV fechada) e no Premiere (pay-per-view). A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: São Paulo x Red Bull Bragantino

São Paulo x Red Bull Bragantino Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 29/08/2026

29/08/2026 Horário: 20h00 (de Brasília)

20h00 (de Brasília) Local: MorumBIS, São Paulo

MorumBIS, São Paulo Transmissão: Sportv (TV fechada) e no Premiere (pay-per-view)

Sportv (TV fechada) e no Premiere (pay-per-view) Rodada: 25ª rodada

25ª rodada Fase: Temporada regular

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.