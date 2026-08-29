29/08/2026
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São Paulo x Red Bull Bragantino onde assistir: horário e escalações prováveis

Equipes se enfrentam por Campeonato Brasileiro Série A; veja onde assistir e como chegam para o confronto

Por ContilNet Esportes
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São Paulo x Red Bull Bragantino onde assistir
São Paulo x Red Bull Bragantino — Campeonato Brasileiro Série A, em 29/08/2026 às 20h00.

O confronto entre São Paulo e Red Bull Bragantino movimenta Campeonato Brasileiro Série A nesta sábado (29/08). A bola rola às 20h00 (de Brasília), no MorumBIS, em São Paulo, com expectativa de um jogo disputado.

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O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.

Onde assistir São Paulo x Red Bull Bragantino ao vivo

O jogo entre São Paulo e Red Bull Bragantino terá transmissão por Sportv (TV fechada) e no Premiere (pay-per-view). A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: São Paulo x Red Bull Bragantino
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
  • Data: 29/08/2026
  • Horário: 20h00 (de Brasília)
  • Local: MorumBIS, São Paulo
  • Transmissão: Sportv (TV fechada) e no Premiere (pay-per-view)
  • Rodada: 25ª rodada
  • Fase: Temporada regular

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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