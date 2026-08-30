Bahia x Internacional onde assistir: transmissão e horário do jogo

Bahia e Internacional se enfrentam nesta domingo (30/08), às 19h30 (de Brasília), em compromisso válido por Campeonato Brasileiro Série A. O duelo está marcado para no Arena Fonte Nova, em Salvador e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.
A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.
Onde assistir Bahia x Internacional ao vivo
O jogo entre Bahia e Internacional terá transmissão por Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Bahia x Internacional
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 30/08/2026
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: Arena Fonte Nova, Salvador
- Transmissão: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
- Rodada: 25ª rodada
- Fase: Temporada regular
A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.