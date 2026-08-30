30/08/2026
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Bahia x Internacional onde assistir: transmissão e horário do jogo

Equipes se enfrentam por Campeonato Brasileiro Série A; veja onde assistir e como chegam para o confronto

Por ContilNet Esportes
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Bahia x Internacional onde assistir
Bahia x Internacional — Campeonato Brasileiro Série A, em 30/08/2026 às 19h30.

Bahia e Internacional se enfrentam nesta domingo (30/08), às 19h30 (de Brasília), em compromisso válido por Campeonato Brasileiro Série A. O duelo está marcado para no Arena Fonte Nova, em Salvador e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.

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A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.

Onde assistir Bahia x Internacional ao vivo

O jogo entre Bahia e Internacional terá transmissão por Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Bahia x Internacional
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
  • Data: 30/08/2026
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, Salvador
  • Transmissão: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
  • Rodada: 25ª rodada
  • Fase: Temporada regular

A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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