Mirassol x Palmeiras onde assistir: informações da partida

Campeonato Brasileiro Série A terá o duelo entre Mirassol e Palmeiras nesta domingo (30/08). O início está previsto para 18h30 (de Brasília), no José Maria de Campos Maia, em Mirassol, e a partida desperta atenção dos torcedores das duas equipes.
Além dos pontos em disputa, a partida representa uma oportunidade para as equipes ganharem confiança na sequência da temporada. A estratégia adotada desde os minutos iniciais pode ser decisiva para o desenvolvimento do jogo.
Onde assistir Mirassol x Palmeiras ao vivo
Prime Video (streaming) exibe a partida entre Mirassol e Palmeiras. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Mirassol x Palmeiras
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 30/08/2026
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: José Maria de Campos Maia, Mirassol
- Transmissão: Prime Video (streaming)
- Rodada: 25ª rodada
- Fase: Temporada regular
A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.