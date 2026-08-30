Mirassol x Palmeiras onde assistir: informações da partida

Confronto terá início às 18h30 (de Brasília); escalações podem sofrer mudanças até momentos antes da bola rolar

Mirassol x Palmeiras — Campeonato Brasileiro Série A, em 30/08/2026 às 18h30.

Campeonato Brasileiro Série A terá o duelo entre Mirassol e Palmeiras nesta domingo (30/08). O início está previsto para 18h30 (de Brasília), no José Maria de Campos Maia, em Mirassol, e a partida desperta atenção dos torcedores das duas equipes.

Além dos pontos em disputa, a partida representa uma oportunidade para as equipes ganharem confiança na sequência da temporada. A estratégia adotada desde os minutos iniciais pode ser decisiva para o desenvolvimento do jogo.

Onde assistir Mirassol x Palmeiras ao vivo

Prime Video (streaming) exibe a partida entre Mirassol e Palmeiras. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Mirassol x Palmeiras

Mirassol x Palmeiras Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 30/08/2026

30/08/2026 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: José Maria de Campos Maia, Mirassol

José Maria de Campos Maia, Mirassol Transmissão: Prime Video (streaming)

Prime Video (streaming) Rodada: 25ª rodada

25ª rodada Fase: Temporada regular

A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.