30/08/2026
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Mirassol x Palmeiras onde assistir: informações da partida

Confronto terá início às 18h30 (de Brasília); escalações podem sofrer mudanças até momentos antes da bola rolar

Por ContilNet Esportes
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Mirassol x Palmeiras onde assistir
Mirassol x Palmeiras — Campeonato Brasileiro Série A, em 30/08/2026 às 18h30.

Campeonato Brasileiro Série A terá o duelo entre Mirassol e Palmeiras nesta domingo (30/08). O início está previsto para 18h30 (de Brasília), no José Maria de Campos Maia, em Mirassol, e a partida desperta atenção dos torcedores das duas equipes.

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Além dos pontos em disputa, a partida representa uma oportunidade para as equipes ganharem confiança na sequência da temporada. A estratégia adotada desde os minutos iniciais pode ser decisiva para o desenvolvimento do jogo.

Onde assistir Mirassol x Palmeiras ao vivo

Prime Video (streaming) exibe a partida entre Mirassol e Palmeiras. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Mirassol x Palmeiras
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
  • Data: 30/08/2026
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: José Maria de Campos Maia, Mirassol
  • Transmissão: Prime Video (streaming)
  • Rodada: 25ª rodada
  • Fase: Temporada regular

A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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