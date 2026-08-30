Grêmio x Chapecoense onde assistir: transmissão e horário do jogo

Grêmio e Chapecoense se enfrentam nesta domingo (30/08), às 18h30 (de Brasília), em compromisso válido por Campeonato Brasileiro Série A. O duelo está marcado para no Arena do Grêmio, em Porto Alegre e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.
Além dos pontos em disputa, a partida representa uma oportunidade para as equipes ganharem confiança na sequência da temporada. A estratégia adotada desde os minutos iniciais pode ser decisiva para o desenvolvimento do jogo.
Onde assistir Grêmio x Chapecoense ao vivo
Premiere (pay-per-view) exibe a partida entre Grêmio e Chapecoense. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Grêmio x Chapecoense
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 30/08/2026
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)
- Rodada: 25ª rodada
- Fase: Temporada regular
A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.