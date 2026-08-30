Grêmio x Chapecoense onde assistir: transmissão e horário do jogo

Equipes se enfrentam por Campeonato Brasileiro Série A; veja onde assistir e como chegam para o confronto

Grêmio x Chapecoense — Campeonato Brasileiro Série A, em 30/08/2026 às 18h30.

Grêmio e Chapecoense se enfrentam nesta domingo (30/08), às 18h30 (de Brasília), em compromisso válido por Campeonato Brasileiro Série A. O duelo está marcado para no Arena do Grêmio, em Porto Alegre e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.

Além dos pontos em disputa, a partida representa uma oportunidade para as equipes ganharem confiança na sequência da temporada. A estratégia adotada desde os minutos iniciais pode ser decisiva para o desenvolvimento do jogo.

Onde assistir Grêmio x Chapecoense ao vivo

Premiere (pay-per-view) exibe a partida entre Grêmio e Chapecoense. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Grêmio x Chapecoense

Grêmio x Chapecoense Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 30/08/2026

30/08/2026 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre

Arena do Grêmio, Porto Alegre Transmissão: Premiere (pay-per-view)

Premiere (pay-per-view) Rodada: 25ª rodada

25ª rodada Fase: Temporada regular

A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.