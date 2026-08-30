30/08/2026
ContilNet Notícias Logo

Grêmio x Chapecoense onde assistir: transmissão e horário do jogo

Equipes se enfrentam por Campeonato Brasileiro Série A; veja onde assistir e como chegam para o confronto

Por ContilNet Esportes
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Grêmio x Chapecoense onde assistir
Grêmio x Chapecoense — Campeonato Brasileiro Série A, em 30/08/2026 às 18h30.

Grêmio e Chapecoense se enfrentam nesta domingo (30/08), às 18h30 (de Brasília), em compromisso válido por Campeonato Brasileiro Série A. O duelo está marcado para no Arena do Grêmio, em Porto Alegre e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Além dos pontos em disputa, a partida representa uma oportunidade para as equipes ganharem confiança na sequência da temporada. A estratégia adotada desde os minutos iniciais pode ser decisiva para o desenvolvimento do jogo.

Onde assistir Grêmio x Chapecoense ao vivo

Premiere (pay-per-view) exibe a partida entre Grêmio e Chapecoense. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Grêmio x Chapecoense
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
  • Data: 30/08/2026
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)
  • Rodada: 25ª rodada
  • Fase: Temporada regular

A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.