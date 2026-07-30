Corinthians x Athletico-PR onde assistir: horário e informações do jogo

O confronto entre Corinthians e Athletico-PR movimenta Campeonato Brasileiro Série A nesta quinta-feira (30/07). A bola rola às 19h30, no Neo Química Arena, em São Paulo, com expectativa de um jogo disputado.
Além dos pontos em disputa, a partida representa uma oportunidade para as equipes ganharem confiança na sequência da temporada. A estratégia adotada desde os minutos iniciais pode ser decisiva para o desenvolvimento do jogo.
Onde assistir Corinthians x Athletico-PR ao vivo
Os torcedores poderão acompanhar Corinthians x Athletico-PR ao vivo por Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view). É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Corinthians x Athletico-PR
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 30/07/2026
- Horário: 19h30 (de Brasilia)
- Local: Neo Química Arena, São Paulo
- Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)
- Rodada: 21ª
- Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.