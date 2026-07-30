Corinthians x Athletico-PR onde assistir: horário e informações do jogo

Confronto terá início às 19h30; escalações podem sofrer mudanças até momentos antes da bola rolar

Corinthians x Athletico-PR — Campeonato Brasileiro Série A, em 30/07/2026 às 19h30.

O confronto entre Corinthians e Athletico-PR movimenta Campeonato Brasileiro Série A nesta quinta-feira (30/07). A bola rola às 19h30, no Neo Química Arena, em São Paulo, com expectativa de um jogo disputado.

Além dos pontos em disputa, a partida representa uma oportunidade para as equipes ganharem confiança na sequência da temporada. A estratégia adotada desde os minutos iniciais pode ser decisiva para o desenvolvimento do jogo.

Onde assistir Corinthians x Athletico-PR ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Corinthians x Athletico-PR ao vivo por Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view). É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Corinthians x Athletico-PR

Corinthians x Athletico-PR Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 30/07/2026

30/07/2026 Horário: 19h30 (de Brasilia)

19h30 (de Brasilia) Local: Neo Química Arena, São Paulo

Neo Química Arena, São Paulo Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view) Rodada: 21ª

21ª Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.