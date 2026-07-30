30/07/2026
ContilNet Notícias Logo

Coritiba x Cruzeiro onde assistir: horário e informações do jogo

Partida válida por Campeonato Brasileiro Série A acontece nesta quinta-feira (30/07); confira transmissão e principais informações

Por ContilNet Esportes
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Coritiba x Cruzeiro onde assistir
Coritiba x Cruzeiro — Campeonato Brasileiro Série A, em 30/07/2026 às 21h30.

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Coritiba e Cruzeiro entram em campo nesta quinta-feira (30/07), às 21h30, por Campeonato Brasileiro Série A. O encontro acontece no Couto Pereira, em Curitiba.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Além dos pontos em disputa, a partida representa uma oportunidade para as equipes ganharem confiança na sequência da temporada. A estratégia adotada desde os minutos iniciais pode ser decisiva para o desenvolvimento do jogo.

Onde assistir Coritiba x Cruzeiro ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Coritiba x Cruzeiro ao vivo por SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Coritiba x Cruzeiro
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
  • Data: 30/07/2026
  • Horário: 21h30 (de Brasilia)
  • Local: Couto Pereira, Curitiba
  • Transmissão: SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view)
  • Rodada: 21ª
  • Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.