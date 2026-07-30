Coritiba x Cruzeiro onde assistir: horário e informações do jogo

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Coritiba e Cruzeiro entram em campo nesta quinta-feira (30/07), às 21h30, por Campeonato Brasileiro Série A. O encontro acontece no Couto Pereira, em Curitiba.
Além dos pontos em disputa, a partida representa uma oportunidade para as equipes ganharem confiança na sequência da temporada. A estratégia adotada desde os minutos iniciais pode ser decisiva para o desenvolvimento do jogo.
Onde assistir Coritiba x Cruzeiro ao vivo
Os torcedores poderão acompanhar Coritiba x Cruzeiro ao vivo por SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Coritiba x Cruzeiro
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 30/07/2026
- Horário: 21h30 (de Brasilia)
- Local: Couto Pereira, Curitiba
- Transmissão: SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view)
- Rodada: 21ª
- Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.