Grêmio x Bolívar onde assistir: horário e informações do jogo

Grêmio e Bolívar se enfrentam nesta quinta-feira (30/07), às 19h00, em compromisso válido por Copa Sul-Americana. O duelo está marcado para no Arena do Grêmio, em Porto Alegre e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.
O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.
Onde assistir Grêmio x Bolívar ao vivo
O jogo entre Grêmio e Bolívar terá transmissão por Paramount+ (streaming e TV fechada). A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Grêmio x Bolívar
- Campeonato: Copa Sul-Americana
- Data: 30/07/2026
- Horário: 19h00 (de Brasilia)
- Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
- Transmissão: Paramount+ (streaming e TV fechada)
- Rodada: Playoffs das oitavas de final
- Arbitragem: Piero Maza (CHI)
O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.