Grêmio x Bolívar onde assistir: horário e informações do jogo

Grêmio x Bolívar — Copa Sul-Americana, em 30/07/2026 às 19h00.

Grêmio e Bolívar se enfrentam nesta quinta-feira (30/07), às 19h00, em compromisso válido por Copa Sul-Americana. O duelo está marcado para no Arena do Grêmio, em Porto Alegre e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.

O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.

Onde assistir Grêmio x Bolívar ao vivo

O jogo entre Grêmio e Bolívar terá transmissão por Paramount+ (streaming e TV fechada). A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Grêmio x Bolívar

Grêmio x Bolívar Campeonato: Copa Sul-Americana

Copa Sul-Americana Data: 30/07/2026

30/07/2026 Horário: 19h00 (de Brasilia)

19h00 (de Brasilia) Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre

Arena do Grêmio, Porto Alegre Transmissão: Paramount+ (streaming e TV fechada)

Paramount+ (streaming e TV fechada) Rodada: Playoffs das oitavas de final

Playoffs das oitavas de final Arbitragem: Piero Maza (CHI)

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.