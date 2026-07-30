30/07/2026
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Grêmio x Bolívar onde assistir: horário e informações do jogo

Partida válida por Copa Sul-Americana acontece nesta quinta-feira (30/07); confira transmissão e principais informações

Por ContilNet Esportes
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Grêmio x Bolívar onde assistir
Grêmio x Bolívar — Copa Sul-Americana, em 30/07/2026 às 19h00.

Grêmio e Bolívar se enfrentam nesta quinta-feira (30/07), às 19h00, em compromisso válido por Copa Sul-Americana. O duelo está marcado para no Arena do Grêmio, em Porto Alegre e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.

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O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.

Onde assistir Grêmio x Bolívar ao vivo

O jogo entre Grêmio e Bolívar terá transmissão por Paramount+ (streaming e TV fechada). A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Grêmio x Bolívar
  • Campeonato: Copa Sul-Americana
  • Data: 30/07/2026
  • Horário: 19h00 (de Brasilia)
  • Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
  • Transmissão: Paramount+ (streaming e TV fechada)
  • Rodada: Playoffs das oitavas de final
  • Arbitragem: Piero Maza (CHI)

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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