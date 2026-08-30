30/08/2026
ContilNet Notícias Logo

Corinthians x Santos onde assistir: informações da partida

Confronto terá início às 16h00 (de Brasília); escalações podem sofrer mudanças até momentos antes da bola rolar

Por ContilNet Esportes
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Corinthians x Santos onde assistir
Corinthians x Santos — Campeonato Brasileiro Série A, em 30/08/2026 às 16h00.

Corinthians x Santos é uma das partidas programadas para nesta domingo (30/08) por Campeonato Brasileiro Série A. O jogo começa às 16h00 (de Brasília) e será realizado no Neo Química Arena, em São Paulo.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.

Onde assistir Corinthians x Santos ao vivo

Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view) exibe a partida entre Corinthians e Santos. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Corinthians x Santos
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
  • Data: 30/08/2026
  • Horário: 16h00 (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena, São Paulo
  • Transmissão: Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view)
  • Rodada: 25ª rodada
  • Fase: Temporada regular

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.