Corinthians x Santos onde assistir: informações da partida

Corinthians x Santos é uma das partidas programadas para nesta domingo (30/08) por Campeonato Brasileiro Série A. O jogo começa às 16h00 (de Brasília) e será realizado no Neo Química Arena, em São Paulo.
O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.
Onde assistir Corinthians x Santos ao vivo
Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view) exibe a partida entre Corinthians e Santos. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Corinthians x Santos
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 30/08/2026
- Horário: 16h00 (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, São Paulo
- Transmissão: Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view)
- Rodada: 25ª rodada
- Fase: Temporada regular
O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.