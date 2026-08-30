Corinthians x Santos onde assistir: informações da partida

Confronto terá início às 16h00 (de Brasília); escalações podem sofrer mudanças até momentos antes da bola rolar

Corinthians x Santos — Campeonato Brasileiro Série A, em 30/08/2026 às 16h00.

Corinthians x Santos é uma das partidas programadas para nesta domingo (30/08) por Campeonato Brasileiro Série A. O jogo começa às 16h00 (de Brasília) e será realizado no Neo Química Arena, em São Paulo.

O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.

Onde assistir Corinthians x Santos ao vivo

Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view) exibe a partida entre Corinthians e Santos. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Corinthians x Santos

Corinthians x Santos Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 30/08/2026

30/08/2026 Horário: 16h00 (de Brasília)

16h00 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, São Paulo

Neo Química Arena, São Paulo Transmissão: Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view)

Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view) Rodada: 25ª rodada

25ª rodada Fase: Temporada regular

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.