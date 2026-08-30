Flamengo x Botafogo onde assistir: horário e possíveis escalações

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Flamengo e Botafogo entram em campo nesta domingo (30/08), às 16h00 (de Brasília), por Campeonato Brasileiro Série A. O encontro acontece no Maracanã, em Rio de Janeiro.
Além dos pontos em disputa, a partida representa uma oportunidade para as equipes ganharem confiança na sequência da temporada. A estratégia adotada desde os minutos iniciais pode ser decisiva para o desenvolvimento do jogo.
Onde assistir Flamengo x Botafogo ao vivo
O jogo entre Flamengo e Botafogo terá transmissão por Globo (TV aberta), da Getv (YouTube) e do Premiere (pay-per-view). A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Flamengo x Botafogo
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 30/08/2026
- Horário: 16h00 (de Brasília)
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro
- Transmissão: Globo (TV aberta), da Getv (YouTube) e do Premiere (pay-per-view)
- Rodada: 25ª rodada
- Fase: Temporada regular
O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.