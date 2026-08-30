Flamengo x Botafogo onde assistir: horário e possíveis escalações

Confronto terá início às 16h00 (de Brasília); escalações podem sofrer mudanças até momentos antes da bola rolar

Flamengo x Botafogo — Campeonato Brasileiro Série A, em 30/08/2026 às 16h00.

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Flamengo e Botafogo entram em campo nesta domingo (30/08), às 16h00 (de Brasília), por Campeonato Brasileiro Série A. O encontro acontece no Maracanã, em Rio de Janeiro.

Além dos pontos em disputa, a partida representa uma oportunidade para as equipes ganharem confiança na sequência da temporada. A estratégia adotada desde os minutos iniciais pode ser decisiva para o desenvolvimento do jogo.

Onde assistir Flamengo x Botafogo ao vivo

O jogo entre Flamengo e Botafogo terá transmissão por Globo (TV aberta), da Getv (YouTube) e do Premiere (pay-per-view). A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Flamengo x Botafogo

Flamengo x Botafogo Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 30/08/2026

30/08/2026 Horário: 16h00 (de Brasília)

16h00 (de Brasília) Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Maracanã, Rio de Janeiro Transmissão: Globo (TV aberta), da Getv (YouTube) e do Premiere (pay-per-view)

Globo (TV aberta), da Getv (YouTube) e do Premiere (pay-per-view) Rodada: 25ª rodada

25ª rodada Fase: Temporada regular

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.