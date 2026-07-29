Fluminense x Bahia onde assistir: horário e informações do jogo

Equipes se enfrentam por Campeonato Brasileiro Série A; veja onde assistir e como chegam para o confronto

Fluminense x Bahia — Campeonato Brasileiro Série A, em 29/07/2026 às 21h30.

O confronto entre Fluminense e Bahia movimenta Campeonato Brasileiro Série A nesta quarta-feira (29/07). A bola rola às 21h30, no Maracanã, em Rio de Janeiro, com expectativa de um jogo disputado.

A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.

Onde assistir Fluminense x Bahia ao vivo

Globo (TV aberta) e do Premier (pay-per-view) exibe a partida entre Fluminense e Bahia. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Fluminense x Bahia

Fluminense x Bahia Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 29/07/2026

29/07/2026 Horário: 21h30 (de Brasilia)

21h30 (de Brasilia) Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Maracanã, Rio de Janeiro Transmissão: Globo (TV aberta) e do Premier (pay-per-view)

Globo (TV aberta) e do Premier (pay-per-view) Rodada: 21ª

Com todos esses elementos, Fluminense x Bahia reúne ingredientes para um jogo importante em Campeonato Brasileiro Série A. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.