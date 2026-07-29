Fluminense x Bahia onde assistir: horário e informações do jogo

O confronto entre Fluminense e Bahia movimenta Campeonato Brasileiro Série A nesta quarta-feira (29/07). A bola rola às 21h30, no Maracanã, em Rio de Janeiro, com expectativa de um jogo disputado.
A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.
Onde assistir Fluminense x Bahia ao vivo
Globo (TV aberta) e do Premier (pay-per-view) exibe a partida entre Fluminense e Bahia. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Fluminense x Bahia
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 29/07/2026
- Horário: 21h30 (de Brasilia)
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro
- Transmissão: Globo (TV aberta) e do Premier (pay-per-view)
- Rodada: 21ª
Com todos esses elementos, Fluminense x Bahia reúne ingredientes para um jogo importante em Campeonato Brasileiro Série A. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.