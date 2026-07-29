29/07/2026
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Red Bull Bragantino x Sporting Cristal onde assistir: horário e informações do jogo

Equipes se enfrentam por Copa Sul-Americana; veja onde assistir e como chegam para o confronto

Por ContilNet Esportes 29/07/2026 às 07:46
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Red Bull Bragantino x Sporting Cristal onde assistir: horário e informações do jogo
Red Bull Bragantino x Sporting Cristal — Copa Sul-Americana, em 29/07/2026 às 21h30.

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Red Bull Bragantino e Sporting Cristal entram em campo nesta quarta-feira (29/07), às 21h30, por Copa Sul-Americana. O encontro acontece no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

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O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.

Onde assistir Red Bull Bragantino x Sporting Cristal ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Red Bull Bragantino x Sporting Cristal ao vivo por Paramount+ (TV fechada). É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Red Bull Bragantino x Sporting Cristal
  • Campeonato: Copa Sul-Americana
  • Data: 29/07/2026
  • Horário: 21h30 (de Brasilia)
  • Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
  • Transmissão: Paramount+ (TV fechada)
  • Rodada: Playoffs oitavas – Jogo de volta

Com todos esses elementos, Red Bull Bragantino x Sporting Cristal reúne ingredientes para um jogo importante em Copa Sul-Americana. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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