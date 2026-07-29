Red Bull Bragantino x Sporting Cristal onde assistir: horário e informações do jogo

Equipes se enfrentam por Copa Sul-Americana; veja onde assistir e como chegam para o confronto

Red Bull Bragantino x Sporting Cristal — Copa Sul-Americana, em 29/07/2026 às 21h30.

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Red Bull Bragantino e Sporting Cristal entram em campo nesta quarta-feira (29/07), às 21h30, por Copa Sul-Americana. O encontro acontece no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.

Onde assistir Red Bull Bragantino x Sporting Cristal ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Red Bull Bragantino x Sporting Cristal ao vivo por Paramount+ (TV fechada). É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Red Bull Bragantino x Sporting Cristal

Red Bull Bragantino x Sporting Cristal Campeonato: Copa Sul-Americana

Copa Sul-Americana Data: 29/07/2026

29/07/2026 Horário: 21h30 (de Brasilia)

21h30 (de Brasilia) Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista

Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista Transmissão: Paramount+ (TV fechada)

Paramount+ (TV fechada) Rodada: Playoffs oitavas – Jogo de volta

Com todos esses elementos, Red Bull Bragantino x Sporting Cristal reúne ingredientes para um jogo importante em Copa Sul-Americana. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.