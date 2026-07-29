Vasco da Gama x Independiente Medellín onde assistir: horário e informações do jogo

Confira horário, local, canais de transmissão e possíveis escalações de Vasco da Gama e Independiente Medellín

Vasco da Gama x Independiente Medellín — Copa Sul-Americana, em 29/07/2026 às 19h00.

Copa Sul-Americana terá o duelo entre Vasco da Gama e Independiente Medellín nesta quarta-feira (29/07). O início está previsto para 19h00, no São Januário, em Rio de Janeiro, e a partida desperta atenção dos torcedores das duas equipes.

Com objetivos importantes em jogo, os dois lados devem tratar o confronto com atenção especial. O desempenho no meio-campo e o aproveitamento das oportunidades ofensivas aparecem como fatores relevantes.

Onde assistir Vasco da Gama x Independiente Medellín ao vivo

O jogo entre Vasco da Gama e Independiente Medellín terá transmissão por Disney+. A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Vasco da Gama x Independiente Medellín

Vasco da Gama x Independiente Medellín Campeonato: Copa Sul-Americana

Copa Sul-Americana Data: 29/07/2026

29/07/2026 Horário: 19h00 (de Brasilia)

19h00 (de Brasilia) Local: São Januário, Rio de Janeiro

São Januário, Rio de Janeiro Transmissão: Disney+

Disney+ Rodada: playoffs das oitavas de final

A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.