Vasco da Gama x Independiente Medellín onde assistir: horário e informações do jogo

Copa Sul-Americana terá o duelo entre Vasco da Gama e Independiente Medellín nesta quarta-feira (29/07). O início está previsto para 19h00, no São Januário, em Rio de Janeiro, e a partida desperta atenção dos torcedores das duas equipes.
Com objetivos importantes em jogo, os dois lados devem tratar o confronto com atenção especial. O desempenho no meio-campo e o aproveitamento das oportunidades ofensivas aparecem como fatores relevantes.
Onde assistir Vasco da Gama x Independiente Medellín ao vivo
O jogo entre Vasco da Gama e Independiente Medellín terá transmissão por Disney+. A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Vasco da Gama x Independiente Medellín
- Campeonato: Copa Sul-Americana
- Data: 29/07/2026
- Horário: 19h00 (de Brasilia)
- Local: São Januário, Rio de Janeiro
- Transmissão: Disney+
- Rodada: playoffs das oitavas de final
A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.