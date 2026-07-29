29/07/2026
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Vasco da Gama x Independiente Medellín onde assistir: horário e informações do jogo

Confira horário, local, canais de transmissão e possíveis escalações de Vasco da Gama e Independiente Medellín

Por ContilNet Esportes 29/07/2026 às 07:40
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Vasco da Gama x Independiente Medellín onde assistir: horário e informações do jogo
Vasco da Gama x Independiente Medellín — Copa Sul-Americana, em 29/07/2026 às 19h00.

Copa Sul-Americana terá o duelo entre Vasco da Gama e Independiente Medellín nesta quarta-feira (29/07). O início está previsto para 19h00, no São Januário, em Rio de Janeiro, e a partida desperta atenção dos torcedores das duas equipes.

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Com objetivos importantes em jogo, os dois lados devem tratar o confronto com atenção especial. O desempenho no meio-campo e o aproveitamento das oportunidades ofensivas aparecem como fatores relevantes.

Onde assistir Vasco da Gama x Independiente Medellín ao vivo

O jogo entre Vasco da Gama e Independiente Medellín terá transmissão por Disney+. A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Vasco da Gama x Independiente Medellín
  • Campeonato: Copa Sul-Americana
  • Data: 29/07/2026
  • Horário: 19h00 (de Brasilia)
  • Local: São Januário, Rio de Janeiro
  • Transmissão: Disney+
  • Rodada: playoffs das oitavas de final

A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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