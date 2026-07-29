Internacional x Flamengo onde assistir: horário e informações do jogo

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Internacional e Flamengo entram em campo nesta quarta-feira (29/07), às 19h30, por Campeonato Brasileiro Série A. O encontro acontece no Beira-Rio, em Porto Alegre.
O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.
Onde assistir Internacional x Flamengo ao vivo
Amazon Prime exibe a partida entre Internacional e Flamengo. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Internacional x Flamengo
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 29/07/2026
- Horário: 19h30 (de Brasilia)
- Local: Beira-Rio, Porto Alegre
- Transmissão: Amazon Prime
- Rodada: 21ª
O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.