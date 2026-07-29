29/07/2026
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Internacional x Flamengo onde assistir: horário e informações do jogo

Confira horário, local, canais de transmissão e possíveis escalações de Internacional e Flamengo

Por ContilNet Esportes 29/07/2026 às 07:31
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Internacional x Flamengo onde assistir: horário e informações do jogo
Internacional x Flamengo — Campeonato Brasileiro Série A, em 29/07/2026 às 19h30.

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Internacional e Flamengo entram em campo nesta quarta-feira (29/07), às 19h30, por Campeonato Brasileiro Série A. O encontro acontece no Beira-Rio, em Porto Alegre.

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O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.

Onde assistir Internacional x Flamengo ao vivo

Amazon Prime exibe a partida entre Internacional e Flamengo. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Internacional x Flamengo
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
  • Data: 29/07/2026
  • Horário: 19h30 (de Brasilia)
  • Local: Beira-Rio, Porto Alegre
  • Transmissão: Amazon Prime
  • Rodada: 21ª

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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