Internacional x Flamengo onde assistir: horário e informações do jogo

Confira horário, local, canais de transmissão e possíveis escalações de Internacional e Flamengo

Internacional x Flamengo — Campeonato Brasileiro Série A, em 29/07/2026 às 19h30.

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Internacional e Flamengo entram em campo nesta quarta-feira (29/07), às 19h30, por Campeonato Brasileiro Série A. O encontro acontece no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.

Onde assistir Internacional x Flamengo ao vivo

Amazon Prime exibe a partida entre Internacional e Flamengo. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Internacional x Flamengo

Internacional x Flamengo Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 29/07/2026

29/07/2026 Horário: 19h30 (de Brasilia)

19h30 (de Brasilia) Local: Beira-Rio, Porto Alegre

Beira-Rio, Porto Alegre Transmissão: Amazon Prime

Amazon Prime Rodada: 21ª

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.