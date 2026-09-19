Mirassol x Botafogo onde assistir: transmissão e prováveis times

Mirassol e Botafogo se enfrentam nesta sábado (19/09), às 17h00 (de Brasília), em compromisso válido por Campeonato Brasileiro Série A. O duelo está marcado para no José Maria de Campos Maia, em Mirassol e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.
A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.
Onde assistir Mirassol x Botafogo ao vivo
Os torcedores poderão acompanhar Mirassol x Botafogo ao vivo por Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da CazéTV (Youtube). É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Mirassol x Botafogo
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 19/09/2026
- Horário: 17h00 (de Brasília)
- Local: José Maria de Campos Maia, Mirassol
- Transmissão: Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da CazéTV (Youtube)
- Rodada: 28ª rodada
- Fase: Temporada regular
A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.