Mirassol x Botafogo onde assistir: transmissão e prováveis times

Partida válida por Campeonato Brasileiro Série A acontece nesta sábado (19/09); confira transmissão e principais informações

Mirassol x Botafogo — Campeonato Brasileiro Série A, em 19/09/2026 às 17h00.

Mirassol e Botafogo se enfrentam nesta sábado (19/09), às 17h00 (de Brasília), em compromisso válido por Campeonato Brasileiro Série A. O duelo está marcado para no José Maria de Campos Maia, em Mirassol e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.

A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.

Onde assistir Mirassol x Botafogo ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Mirassol x Botafogo ao vivo por Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da CazéTV (Youtube). É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Mirassol x Botafogo

Mirassol x Botafogo Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 19/09/2026

19/09/2026 Horário: 17h00 (de Brasília)

17h00 (de Brasília) Local: José Maria de Campos Maia, Mirassol

José Maria de Campos Maia, Mirassol Transmissão: Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da CazéTV (Youtube)

Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da CazéTV (Youtube) Rodada: 28ª rodada

28ª rodada Fase: Temporada regular

A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.