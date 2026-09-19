23/09/2026
ContilNet Notícias Logo

Mirassol x Botafogo onde assistir: transmissão e prováveis times

Partida válida por Campeonato Brasileiro Série A acontece nesta sábado (19/09); confira transmissão e principais informações

Por ContilNet Esportes
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Mirassol x Botafogo onde assistir
Mirassol x Botafogo — Campeonato Brasileiro Série A, em 19/09/2026 às 17h00.

Mirassol e Botafogo se enfrentam nesta sábado (19/09), às 17h00 (de Brasília), em compromisso válido por Campeonato Brasileiro Série A. O duelo está marcado para no José Maria de Campos Maia, em Mirassol e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.

Onde assistir Mirassol x Botafogo ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Mirassol x Botafogo ao vivo por Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da CazéTV (Youtube). É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Mirassol x Botafogo
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
  • Data: 19/09/2026
  • Horário: 17h00 (de Brasília)
  • Local: José Maria de Campos Maia, Mirassol
  • Transmissão: Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da CazéTV (Youtube)
  • Rodada: 28ª rodada
  • Fase: Temporada regular

A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.