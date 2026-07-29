Mirassol x Remo onde assistir: horário e informações do jogo

Partida válida por Campeonato Brasileiro Série A acontece nesta quarta-feira (29/07); confira transmissão e principais informações

Mirassol x Remo — Campeonato Brasileiro Série A, em 29/07/2026 às 19h30.

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Mirassol e Remo entram em campo nesta quarta-feira (29/07), às 19h30, por Campeonato Brasileiro Série A. O encontro acontece no José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

Além dos pontos em disputa, a partida representa uma oportunidade para as equipes ganharem confiança na sequência da temporada. A estratégia adotada desde os minutos iniciais pode ser decisiva para o desenvolvimento do jogo.

Onde assistir Mirassol x Remo ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Mirassol x Remo ao vivo por Premier (pay-per-view). É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Mirassol x Remo

Mirassol x Remo Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 29/07/2026

29/07/2026 Horário: 19h30 (de Brasilia)

19h30 (de Brasilia) Local: José Maria de Campos Maia, Mirassol

José Maria de Campos Maia, Mirassol Transmissão: Premier (pay-per-view)

Premier (pay-per-view) Rodada: 21ª

Com todos esses elementos, Mirassol x Remo reúne ingredientes para um jogo importante em Campeonato Brasileiro Série A. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.