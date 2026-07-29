Mirassol x Remo onde assistir: horário e informações do jogo

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Mirassol e Remo entram em campo nesta quarta-feira (29/07), às 19h30, por Campeonato Brasileiro Série A. O encontro acontece no José Maria de Campos Maia, em Mirassol.
Além dos pontos em disputa, a partida representa uma oportunidade para as equipes ganharem confiança na sequência da temporada. A estratégia adotada desde os minutos iniciais pode ser decisiva para o desenvolvimento do jogo.
Onde assistir Mirassol x Remo ao vivo
Os torcedores poderão acompanhar Mirassol x Remo ao vivo por Premier (pay-per-view). É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Mirassol x Remo
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 29/07/2026
- Horário: 19h30 (de Brasilia)
- Local: José Maria de Campos Maia, Mirassol
- Transmissão: Premier (pay-per-view)
- Rodada: 21ª
Com todos esses elementos, Mirassol x Remo reúne ingredientes para um jogo importante em Campeonato Brasileiro Série A. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.