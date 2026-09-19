Remo x Santos onde assistir: transmissão e horário do jogo

Remo e Santos se enfrentam nesta sábado (19/09), às 18h30 (de Brasília), em compromisso válido por Campeonato Brasileiro Série A. O duelo está marcado para no Mangueirão, em Belém e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.
Com objetivos importantes em jogo, os dois lados devem tratar o confronto com atenção especial. O desempenho no meio-campo e o aproveitamento das oportunidades ofensivas aparecem como fatores relevantes.
Onde assistir Remo x Santos ao vivo
Premiere (pay-per-view) exibe a partida entre Remo e Santos. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Remo x Santos
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 19/09/2026
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Mangueirão, Belém
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)
- Rodada: 28ª rodada
- Fase: Temporada regular
A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.