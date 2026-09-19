23/09/2026
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Remo x Santos onde assistir: transmissão e horário do jogo

Equipes se enfrentam por Campeonato Brasileiro Série A; veja onde assistir e como chegam para o confronto

Por ContilNet Esportes
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Remo x Santos onde assistir
Remo x Santos — Campeonato Brasileiro Série A, em 19/09/2026 às 18h30.

Remo e Santos se enfrentam nesta sábado (19/09), às 18h30 (de Brasília), em compromisso válido por Campeonato Brasileiro Série A. O duelo está marcado para no Mangueirão, em Belém e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.

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Com objetivos importantes em jogo, os dois lados devem tratar o confronto com atenção especial. O desempenho no meio-campo e o aproveitamento das oportunidades ofensivas aparecem como fatores relevantes.

Onde assistir Remo x Santos ao vivo

Premiere (pay-per-view) exibe a partida entre Remo e Santos. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Remo x Santos
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
  • Data: 19/09/2026
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Mangueirão, Belém
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)
  • Rodada: 28ª rodada
  • Fase: Temporada regular

A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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