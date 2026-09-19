Remo x Santos onde assistir: transmissão e horário do jogo

Equipes se enfrentam por Campeonato Brasileiro Série A; veja onde assistir e como chegam para o confronto

Remo x Santos — Campeonato Brasileiro Série A, em 19/09/2026 às 18h30.

Remo e Santos se enfrentam nesta sábado (19/09), às 18h30 (de Brasília), em compromisso válido por Campeonato Brasileiro Série A. O duelo está marcado para no Mangueirão, em Belém e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.

Com objetivos importantes em jogo, os dois lados devem tratar o confronto com atenção especial. O desempenho no meio-campo e o aproveitamento das oportunidades ofensivas aparecem como fatores relevantes.

Onde assistir Remo x Santos ao vivo

Premiere (pay-per-view) exibe a partida entre Remo e Santos. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Remo x Santos

Remo x Santos Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 19/09/2026

19/09/2026 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Mangueirão, Belém

Mangueirão, Belém Transmissão: Premiere (pay-per-view)

Premiere (pay-per-view) Rodada: 28ª rodada

28ª rodada Fase: Temporada regular

A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.