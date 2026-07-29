29/07/2026
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Vitória x Palmeiras onde assistir: horário e informações do jogo

Partida válida por Campeonato Brasileiro Série A acontece nesta quarta-feira (29/07); confira transmissão e principais informações

Por ContilNet Esportes 29/07/2026 às 07:37
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Vitória x Palmeiras onde assistir: horário e informações do jogo
Vitória x Palmeiras — Campeonato Brasileiro Série A, em 29/07/2026 às 21h30.

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Vitória e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira (29/07), às 21h30, por Campeonato Brasileiro Série A. O encontro acontece no Barradão, em Salvador.

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Com objetivos importantes em jogo, os dois lados devem tratar o confronto com atenção especial. O desempenho no meio-campo e o aproveitamento das oportunidades ofensivas aparecem como fatores relevantes.

Onde assistir Vitória x Palmeiras ao vivo

O jogo entre Vitória e Palmeiras terá transmissão por Globo (TV aberta), do Premiere (pay-per-view), e da GE TV (Youtube). A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Vitória x Palmeiras
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
  • Data: 29/07/2026
  • Horário: 21h30 (de Brasilia)
  • Local: Barradão, Salvador
  • Transmissão: Globo (TV aberta), do Premiere (pay-per-view), e da GE TV (Youtube)
  • Rodada: 21ª

A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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