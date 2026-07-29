Vitória x Palmeiras onde assistir: horário e informações do jogo

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Vitória e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira (29/07), às 21h30, por Campeonato Brasileiro Série A. O encontro acontece no Barradão, em Salvador.
Com objetivos importantes em jogo, os dois lados devem tratar o confronto com atenção especial. O desempenho no meio-campo e o aproveitamento das oportunidades ofensivas aparecem como fatores relevantes.
Onde assistir Vitória x Palmeiras ao vivo
O jogo entre Vitória e Palmeiras terá transmissão por Globo (TV aberta), do Premiere (pay-per-view), e da GE TV (Youtube). A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Vitória x Palmeiras
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 29/07/2026
- Horário: 21h30 (de Brasilia)
- Local: Barradão, Salvador
- Transmissão: Globo (TV aberta), do Premiere (pay-per-view), e da GE TV (Youtube)
- Rodada: 21ª
A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.