Vitória x Palmeiras onde assistir: horário e informações do jogo

Partida válida por Campeonato Brasileiro Série A acontece nesta quarta-feira (29/07); confira transmissão e principais informações

Vitória x Palmeiras — Campeonato Brasileiro Série A, em 29/07/2026 às 21h30.

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Vitória e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira (29/07), às 21h30, por Campeonato Brasileiro Série A. O encontro acontece no Barradão, em Salvador.

Com objetivos importantes em jogo, os dois lados devem tratar o confronto com atenção especial. O desempenho no meio-campo e o aproveitamento das oportunidades ofensivas aparecem como fatores relevantes.

Onde assistir Vitória x Palmeiras ao vivo

O jogo entre Vitória e Palmeiras terá transmissão por Globo (TV aberta), do Premiere (pay-per-view), e da GE TV (Youtube). A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Vitória x Palmeiras

Vitória x Palmeiras Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 29/07/2026

29/07/2026 Horário: 21h30 (de Brasilia)

21h30 (de Brasilia) Local: Barradão, Salvador

Barradão, Salvador Transmissão: Globo (TV aberta), do Premiere (pay-per-view), e da GE TV (Youtube)

Globo (TV aberta), do Premiere (pay-per-view), e da GE TV (Youtube) Rodada: 21ª

A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.