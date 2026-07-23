Triagens seguem até o mês de novembro/Foto: Reprodução

As ações itinerantes de triagem dermatológica para identificação de sinais de câncer de pele continuarão sendo realizadas no Acre até 17 de novembro de 2026. O prazo do projeto foi prorrogado por mais seis meses.

A iniciativa busca ampliar o acesso da população à avaliação especializada, especialmente por meio de atendimentos realizados fora das unidades fixas. Durante as triagens, profissionais podem identificar alterações suspeitas e orientar os pacientes sobre a necessidade de acompanhamento médico.

O trabalho é desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Saúde e Tecnologia (IBST), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Acre. As atividades seguem as especificações definidas no plano de trabalho aprovado entre as instituições.

A triagem é uma etapa importante para o diagnóstico precoce, mas não substitui consultas, exames complementares ou biópsias indicadas por especialistas. Pessoas que apresentem manchas, feridas que não cicatrizam ou pintas que mudam de tamanho, cor ou formato devem procurar atendimento.

O documento analisado não apresenta um novo calendário com datas e municípios que receberão as ações. As informações sobre os próximos atendimentos deverão ser divulgadas pelos responsáveis pelo projeto.

A prorrogação do termo de fomento para as ações de triagem dermatológica saiu no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (23).