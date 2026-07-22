Acre abre licitação para limpeza de rios, córregos e igarapés

Serviço atenderá rios e igarapés do Acre/Foto: Reprodução

O Governo do Acre abriu uma licitação para contratar veículos, máquinas pesadas e caçambas destinadas à limpeza de rios, córregos e igarapés. O aviso foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (22).

A contratação será realizada pela Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb). Além dos equipamentos, a empresa vencedora deverá fornecer os condutores responsáveis pela operação das máquinas e dos veículos.

As caçambas estacionárias serão utilizadas para armazenar e transportar os resíduos retirados durante as ações. Os serviços também poderão atender demandas de conservação em outras áreas sob responsabilidade da secretaria.

O edital ficará disponível nos portais de licitações do Estado e do Governo Federal. As empresas interessadas poderão apresentar propostas até as 9h15 do dia 5 de agosto, considerando o horário de Brasília.

O aviso publicado no DOE não apresenta o valor estimado do contrato nem informa quais rios, córregos e igarapés serão contemplados inicialmente.

A contratação ocorrerá por meio de sistema de registro de preços, modalidade que permite ao Estado solicitar os serviços conforme a necessidade e a disponibilidade de recursos.