Tendas e Meca Brasil anunciam grande evento com DJ Calixto no Acre

DJ Calixto será a atração nacional da festa marcada para 1º de agosto

DJ Calixto agita festa na capital acreana/Foto: Reprodução

A capital acreana se prepara para receber um dos maiores eventos do segmento country e automotivo do ano. Em uma parceria inédita, três grandes marcas do entretenimento regional — Tenda dos Apocalípticos, Meca Brasil e Tenda do Desmantelo — unem forças para promover um espetáculo que promete movimentar Rio Branco e atrair público de diversas cidades do Acre.

Marcado para o dia 1º de agosto (sábado), a partir das 8h da manhã, na Arena da Floresta, o evento chega com uma estrutura diferenciada, reunindo música, entretenimento, ambiente temático e uma das atrações nacionais mais aguardadas pelo público: DJ Calixto, nome conhecido em todo o Brasil e referência nas grandes festas, cavalgadas e eventos automotivos.

A expectativa da organização é de um grande público, impulsionado justamente pela união das três marcas, que decidiram somar experiências para entregar uma edição histórica. Segundo os organizadores, o objetivo é proporcionar uma experiência completa aos participantes, com organização, segurança e uma programação preparada para agradar todos os públicos.

Os ingressos seguem à venda com valores promocionais do 1º lote, oferecendo diferentes opções para quem deseja participar:

* Ingresso VIP: R$ 70,00;

* Voucher para geleira: R$ 30,00;

* Combo Amigo: pague 5 ingressos e leve 6, por R$ 350,00;

* Camarote Empresarial: R$ 1.500,00, com direito a 1 voucher de geleira, capacidade para até 15 pessoas e 2 garrafas de whisky.

A organização reforça que os ingressos e camarotes são limitados e que os valores promocionais são válidos apenas enquanto houver disponibilidade no lote atual.

As vendas acontecem pela plataforma Bilheteria Digital e também nos pontos físicos credenciados: Casa da Sogra, Lojas Patty Biju, EvoluSom Design Sound, D Loja Multimarcas e Na Pista Acre.

Com uma proposta inovadora, a união entre Tenda dos Apocalípticos, Meca Brasil e Tenda do Desmantelo representa um novo momento para os grandes eventos realizados no Acre, consolidando uma parceria que promete marcar o calendário de entretenimento do estado.