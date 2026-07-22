Expoacre terá audiodescrição em tempo real nos shows e rodeio

A programação da Expoacre 2026 contará com audiodescrição em tempo real durante os shows musicais e as provas de rodeio. A iniciativa pretende garantir que pessoas com deficiência visual acompanhem as principais atrações da feira.
A justificativa para a parceria entre o Governo do Acre e a Associação dos Deficientes Visuais do Estado do Acre (Adeviacre) foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (22).
O serviço será prestado de forma presencial e simultânea. Durante o rodeio, os audiodescritores deverão narrar as montarias, os movimentos dos competidores, o comportamento dos animais e outros elementos visuais das provas.
Nos shows, a equipe ficará responsável pela descrição de cenários, movimentações no palco, figurinos e recursos visuais utilizados pelos artistas.
De acordo com a Secretaria de Estado de Agricultura, a Adeviacre possui profissionais capacitados para realizar a narração e conhecimento sobre as expressões e os contextos culturais do estado.
O órgão também justificou que a associação mantém contato direto com a comunidade atendida, o que deverá facilitar a mobilização das pessoas com deficiência visual interessadas em acompanhar a programação.
O documento não informa o valor que será destinado à prestação do serviço. Questionamentos à justificativa poderão ser apresentados no prazo de cinco dias úteis após a publicação.