Convênio vai vigorar durante doze meses/Foto: Reprodução

O município de Plácido de Castro receberá R$ 150 mil do governo do Acre para manter o funcionamento de uma cozinha comunitária e de uma horta comunitária. O convênio foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (16).

O recurso será transferido pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH). A medida integra as ações da Política de Segurança Alimentar e Nutricional desenvolvidas no estado.

Conforme o documento, o dinheiro deverá ser utilizado no custeio de insumos alimentares necessários à operacionalização dos dois projetos. As ações são voltadas principalmente à população em situação de vulnerabilidade social.

A Prefeitura de Plácido de Castro ficará responsável pela execução das atividades e pela prestação de contas. Um servidor estadual também foi designado para acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações previstas no convênio.

A vigência será de 12 meses, contados a partir do depósito do recurso em conta específica. O Diário Oficial não informa o endereço da cozinha e da horta, o número de famílias beneficiadas nem a quantidade estimada de refeições oferecidas.