Kits apoiarão a produção de farinha/Foto: Carlos Barroco

A Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri) iniciou os procedimentos para uma futura aquisição de kits destinados a casas de farinha do Acre. Os equipamentos serão usados no processamento da mandioca e na produção de farinha.

Cada conjunto deverá reunir motor estacionário a gasolina com potência de 5,5 cavalos, macaco hidráulico com capacidade para 12 toneladas e balança mecânica de piso com plataforma de aço e capacidade para 100 quilos.

A composição também inclui um kit para ralar mandioca, com estrutura em madeira e aço carbono, correia e chapa de ferro. As especificações definitivas deverão seguir o estudo técnico preliminar e o termo de referência da futura contratação.

Nesta etapa, órgãos e entidades da administração estadual poderão manifestar interesse em participar do registro de preços. O prazo é de oito dias úteis, contado a partir da publicação do aviso. A medida antecede a abertura da licitação e, portanto, ainda não representa a compra efetiva dos equipamentos.

A intenção de registro de preços foi publicada pela Seagri na página 32 do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (29).